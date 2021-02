El relato de una salmantina con una hija con epilepsia: “A sus 15 años la empecé a tratar como a un bebé. Me daba pánico dejarla sola”

Eran las 10:30 horas de un sábado de abril de 2017. Rocío y su marido estaban tranquilamente en la planta de arriba, mientras su hija mayor Judith, de 15 años entonces, se encontraba abajo jugando con su hermano pequeño de 8. “De repente oímos un grito, pero no el típico de pelea, sino un grito raro que hizo que nos quedásemos paralizados”, recuerda Rocío Sánchez. Acto seguido, se hizo el silencio en toda la casa. “Bajamos los dos corriendo. Al llegar donde estaban los niños nos encontramos al pequeño llorando en silencio y a Judith tirada en el sofá, totalmente encogida, con los ojos vueltos, convulsionando, las manos y los pies completamente doblados y la boca candada y rígida”, relata su madre Rocío, que reconoce que mientras nos describe esta escena al otro lado del teléfono se le “están poniendo los pelos de punta”. Esta fue la primera de muchas, en las que Judith, una adolescente que hasta ese momento había llevado una vida completamente normal sufrió un ataque epiléptico. “Fue horrible. No puedes ayudar, no sabes cómo hacerlo y lo peor aún es que no sabes si va a terminar. Lo primero que pensé fue: Está muerta”. Así fue cómo la epilepsia, una enfermedad silenciosa que no avisa y de la que hoy se conmemora el Día Mundial, irrumpió en la vida de esta familia salmantina.

Durante esos seis minutos en los que duró ese primer episodio de epilepsia, su padre trató de moverla pero no había forma de que reaccionase. Llamaron al 112, pero se sucedieron las preguntas: “¿Ha salido de fiesta? ¿Ha tomado algo?”. “En ese momento lo único que quieres es que manden una ambulancia, no sabes si tu hija se está muriendo”, asegura una madre que acto seguido se bajó a la calle completamente desencajada. Por suerte apareció “un ángel”, así se refiere ella a un médico que paseaba junto a su mujer por el lugar ese sábado y que al verla tan nerviosa se acercaron. “¿Qué le pasa? ¿Le podemos ayudar?”, le preguntaron. Inmediatamente subió al domicilio de Rocío y entre su marido y este ángel de la guarda consiguieron que Judith reaccionase justo cuando ya empezaba a ponerse morada por no respirar.