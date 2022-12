El regreso del castor al río Tormes

En la mente de la mayoría de los españoles está el castor americano, aquel que construye presas y se ha ganado una fama de destructor indiscriminado de bosques, pero lo cierto es que ni todos los castores son de dicho continente ni son perjudiciales. El castor euroasiático ha vuelto a la provincia salmantina, constituye una especie protegida y hay pruebas que concluyen que hay asentamientos de estos ejemplares en Las Arribes.

El miedo ha proliferado a la vez que el castor fiber, y es que se ha extendido la creencia de que el castor ha invadido el territorio, mientras que este fue su hábitat desde el siglo XIX. La caza masiva de estos animales casi terminó por borrarlos tanto de la tierra como de nuestro recuerdo. A su deseado pelaje para el sector peletero se unía un valioso néctar: el denominado castoreum, una secreción avainillada muy utilizada en perfumería como base, y que nada tiene en realidad de elegante, ya que se obtiene de las glándulas anales de este animal.

En 2003 un total de 18 ejemplares llegaban a la Península Ibérica procedentes de países del norte y suroeste de Europa, los cuales fueron liberados extraoficialmente en el río Aragón.

Teresa Calderón detalla los acontecido posteriormente en su estudio, publicado en la revista italiana especializada Hystrix: “Las oficinas medioambientales de aquellas regiones donde el castor estaba presente —Navarra, Aragón y La Rioja— obtuvieron un permiso especial apoyado por la Comisión Europea para exterminar la población de castores, ya que se consideraba una especie introducida ilegalmente. Como resultado, un total de 216 castores quedaron atrapados entre 2008 y 2017 en estas regiones. Algunos de ellos fueron donados a instituciones zoológicas. Sin embargo, la erradicación no fue exitosa e implicó esfuerzos económicos desperdiciados. En 2018, la Comisión Europea consideró al castor una especie históricamente nativa. En consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente español declaró al castor como especie protegida, y también fue incluido en una lista oficial de especies protegidas Después de su introducción, el castor fiber se ha expandido a través de muchas áreas de la cuenca del Ebro y también ha colonizado algunas ubicaciones de las cuencas del Duero y el Tajo”.

Así pues, cabe destacar la diferencia entre “introducción ilegal de una especie” y “especia invasora”. Como otros expertos, Teresa Calderón reivindica la conservación de estas especies controlada, y su introducción autorizada, para saber cuántos ejemplares de deben soltar y dónde. “No hacerlo puede ser perjudicial para el propio animal”, explica.

Existen reticencias a la presencia del castor, tanto es así que la experta no revela los puntos exactos en los que halló pruebas de la presencia del castor en la provincia salmantina, para evitar que los prejuicios y la desinformación lleven a algunas personas a colocar cepos, uno de sus temores ante esta situación. El castor fiber roe, efectivamente, los árboles, concretamente las cortezas de los sauces que crecen en las riberas de los ríos, pero eso no entraña un riesgo para el ecosistema: “Es muy difícil que pueda pasar algo; como mucho podría llegar a caer puntualmente un árbol, pero con el control de Medio Ambiente adecuado, y el seguimiento de las poblaciones de castores, no tiene por qué pasar nada”, recuerda.

Al igual que el castor pasó de ser una especie a erradicar tras su reintroducción ilegal, y se acabó convirtiendo en una Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial, es necesario borrar su fama de devastador de árboles. Los árboles tienen mucha lignina, pero poca proteína, por lo que estos no constituyen su único alimento. El castor, si puede comer verde, lo hace, como cualquier herbívoro. Cuando se decide a ingerir la corteza, retira una franja que esté tierna. Aunque de hecho, no roe, en general, para comer, sino para facilitar rebrotes de ramas verdes más comestibles que el propio tronco de árbol en las siguientes temporadas. Las marcas en los troncos se dejan ver a un máximo de 30 centímetros del suelo. Cortado a esta altura, ese árbol caerá, pero mantiene su sistema radicular, esto es, permanecerá vivo, y en la mayoría de los ejemplares enseguida surgen retoños.