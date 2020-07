Ha sido el mayor despliegue de personal y medios que las Fuerzas Armadas han realizado en tiempos en paz en España. La mayor crisis desde la Guerra Civil. Con la “Operación Balmis” de lucha contra la pandemia, las Fuerzas Armadas han escrito un capítulo en la historia y en él hay unas líneas para el papel destacado de los hombres y mujeres del Regimiento de Ingenieros de Salamanca, que han realizado 191 actuaciones en 99 localidades diferentes: 92 misiones de presencia, 65 de descontaminación, 27 reconocimientos previos de residencias y 6 importantes instalaciones hospitalarias por toda España. Los militares han caminado en las patrullas 23.840 kilómetros, han recorrido en vehículos 140.905 kilómetros y han movido 364 toneladas de material.

–¿Qué ha supuesto para el Regimiento participar en la ‘Operación Balmis’?

–Primero un orgullo, porque el Regimiento ha funcionado como un equipo y ha demostrado que ha estado preparado para un reto histórico. Nuestra actuación llamó mucho la atención al principio cuando la situación era caótica. Transmitimos una seguridad y tranquilidad que fue más que el efecto físico.

–¿Están preparados para actuar en caso de rebrotes?

–Estamos preparados si hiciese falta para salir en 24-48 horas. Pero la situación no veo que se parezca a lo vivido. La ‘Operación Balmis’ es historia y lo que venga después no va a ser igual, porque hemos aprendido a todos los niveles: los políticos, sanitarios, la población y también en las Fuerzas Armadas hemos tomado nota de cosas a mejorar o adaptar. En previsión de que va a aumentar el nivel de actividad y preparación y quizá necesiten otra vez nuestro apoyo, hemos dado vacaciones entre mediados de julio y mediados de septiembre para estar después el máximo número de personas posible. Se está viendo que el coronavirus no se ha ido de vacaciones.

–Son expertos en misiones y en apoyos a emergencias como inundaciones y terremotos pero, ¿cómo han vivido los Ingenieros del Arroquia esta crisis sanitaria?

–Por nuestra amplia experiencia conocemos la sensación de inseguridad cuando se produce una situación crítica, pero esta vez ha sido la primera en la que hemos visto a toda la sociedad, y en nuestra patria, que no estaba segura. Nosotros, que hemos jurado defender a nuestros ciudadanos, teníamos la obligación de hacer todo lo que estaba en nuestra mano. Todo ha fluido. Ha salido lo mejor de los soldados. Ha sido una experiencia increíble por la forma de responder de la gente, además de los buenos resultados. Ha sido un éxito.

–¿Con tal esfuerzo, ha estado el Regimiento al límite?

–De los 826 militares que hay ahora, 360 son los que han participado en las diferentes misiones de la Operación Balmis, muchos de ellos en varias. Había un porcentaje elevado que no podía trabajar por el deber inexcusable de cuidar a los hijos y se ha respetado al máximo. No obstante uno se siente orgulloso porque gente que no podía trabajar por el día por los niños, después se ofrecían e iban de madrugada a cargar los convoyes de material. También unos 40-50 militares que son de fuera de Salamanca han estado 100 días sin ver a sus familias. Y aunque son 360 los militares han intervenido en misiones de la pandemia, realmente ha trabajado más gente en tareas de planeamiento, apoyo logístico, de mantenimiento, preparar los convoyes, organizar cómo van a comer o dormir los que se iban... A pesar del gran esfuerzo no hemos estado al límite. Podíamos hacer tres esfuerzos simultáneos y si hubiese hecho falta, más también, pero en ningún momento tuvimos 3 equipos fuera al mismo tiempo.

–¿De cuánto material disponen para instalar hospitales de campaña si fuese necesario?

–Tenemos material para montar campamentos con módulos para un máximo de 2.000 personas, pero nunca llegas a esos límites. Es verdad que hay elementos que son críticos como los de energía eléctrica pero nunca llegamos a nuestros límites.

–¿La colaboración en la puesta en marcha del hospital de Ifema en el momento más crítico de la pandemia fue la misión más complicada?

–Todas las misiones son diferentes y hasta el cometido más fácil se puede complicar. Ifema fue la primera misión en el momento posiblemente más caótico en el que la concentración de positivos era mayor. Nuestro personal tenía que entrar en sitios con mucha gente contagiada, tratando instalaciones delicadas para el contagio como es el saneamiento, duchas, servicios... imagínate tratar con una rotura de cañerías... Confiábamos en nuestra preparación pero no había certezas de que iba a funcionar eso. Esos primeros pasos de meterse en sitios con mucha gente contagiada no fueron fáciles.

–¿Y qué vieron cuando fueron a las residencias a desinfectar?

–La inmensa mayoría de descontaminaciones han sido preventivas en residencias o lugares sin positivos, para mantenerlos limpios. Al ser ese tipo de descontaminación no ha habido casos dramáticos. La situación en Salamanca en residencias ha estado más controlada que en otros sitios. En general, es de admirar la dirección de las residencias por sus decisiones muy acertadas y medidas drásticas al principio que evitaron que hubiera más gente contagiada. En cuanto a descontaminaciones reactivas, en residencias con positivos, sólo fueron cinco casos pero llevamos en nuestros equipos a gente más especializada de Valencia y Valladolid que utilizan productos diferentes.

–Y con el hospital de campaña de Sabadell, ¿cómo fue el trato de la Generalitat de Cataluña?

–Sabadell fue un reto porque teníamos claro que el cometido era apoyar a la gente que lo necesitaba pero sabíamos que iba a haber ruido político. Nuestro objetivo era ayudar y mantenernos al margen. En aquel momento las autoridades sanitarias de Cataluña no tenían certezas de poder hacer algo como Ifema y no encontraban los materiales para hacer los paneles. Hubo una reunión y nosotros les ofrecimos las tiendas que estaban en 24 horas montadas y nos dijeron: vale, traedlo. Yo hablé con la consejera y me dijo que preferían la solución de Ifema y que necesitaban tiempo para conseguirlo. Nosotros le montamos un ejemplo de tienda y si no podían conseguir los paneles continuábamos con las tiendas. Finalmente lograron el panelado y se concluyó el hospital antes de lo previsto. Apoyamos con instalación eléctrica, saneamiento, montaje de camas... Nos trataron de maravilla con hoteles, transporte, comida... como en todos los sitios. El hospital ha quedado montado y no lo hemos recogido. Nosotros no necesitamos ahora el material y puede que ellos sí.

–¿Han tenido material suficiente de protección individual? ¿Defensa les sigue suministrando?

–Por suerte, para todos los soldados tenemos los equipos para guerra nuclear biológico-química, pero son equipos con demasiada protección. Al principio es lo que usamos pero es más cómodo llevar las batas, guantes de nitrilo, mascarillas... La prioridad absoluta siempre fue que la gente no se contagiara. La distancia, higiene y desinfección de vehículos se ha llevado a rajatabla. En Ifema el propio hospital nos daba las Epis. Ahora Defensa tiene un sistema que nos da periódicamente material para el trabajo diario, dentro de las limitaciones que hay, y también está generando stock en caso de un brote. Tenemos depósitos. Igualmente la Base Aérea de Matacán ha sido fundamental al suministrarnos alcohol desinfectante.

–¿La pandemia ha paralizado el trabajo diario de los Ingenieros?

–Se han suspendido algunas actividades pero no todas. Durante la pandemia han ido 12 militares a Irak para desmontar la base Gran Capitán de Besmayah y regresaron el fin de semana. El equipo que retornó de la Antártida en pleno estado de alarma no quiso irse de permiso y como venían limpios fueron la base de los equipos que iban a la residencias y preparaban las desinfecciones. Una vez acabó la alarma hemos retomado obras en instalaciones militares del país.