El recuerdo del hijo de Elena Ginel, la médica salmantina que murió por el ataque de un paciente: “Siempre he tenido a mi madre como un referente”

Haber obtenido la puntuación más alta de Salamanca en el MIR según los listados provisionales ha llenado de orgullo a Ignacio González Ginel, quien no ha podido evitar recordar en estos momentos a su madre, Elena Ginel Díez, inspectora médica que falleció en 2001 por el ataque de un paciente. “Desafortunadamente, perdí a mi madre cuando tenía cuatro años, así que apenas pude conocerla, pero por lo que me han dicho sé que fue una gran persona y una excelente profesional, y no cabe duda de que eso ha sido para mí un faro, un modelo a seguir. A pesar de no haber podido estar y hablar con ella todo lo que hubiera querido, mi madre ha sido todo un referente para mí y me ha motivado para estudiar y alcanzar todo lo que he logrado”, afirma emocionado el joven salmantino a las puertas de comenzar la residencia médica.

Titulado en Medicina por la Universidad de Salamanca, Ignacio González Ginel agradece el respaldo que ha recibido durante toda su formación por parte de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial. “Siempre he sentido el apoyo de todo el colectivo médico en los momentos difíciles” asegura. La historia de este joven médico es la muestra del impacto más brutal de un problema que aún sigue existiendo: las agresiones a sanitarios. Se trata de una cuestión pendiente todavía de solución. A su madre siempre se la recordará en Salamanca, ella da nombre al centro de salud de Tejares.