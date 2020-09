“No contemplamos un cierre de la Universidad, no se va a parar, ni se va a cerrar, modularemos la combinación de la presencialidad física con la virtual a la vista de la situación epidemiológica”, ha afirmado el rector Ricardo Rivero ante las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León a la ciudad y ha marcado las distancias entre lo que pueda suceder en Salamanca con el inicio del curso universitario el 1 de octubre y lo que ha pasado en Estados Unidos, donde a las pocas semanas de arrancar las clases algunos centros se han visto obligados a volver a la enseñanza on line.

Sea cual sea la decisión, el rector se ha comprometido a estar coordinado en todo momento con los representantes de los alumnos. Así lo aseguró en la presentación de la nueva vicerrectora de Estudiantes, Celia Aramburu, profesora de Filología, especialidad Italiano, que sustituye a Ana B. Ríos tras su renuncia.

“Confío plenamente en los estudiantes, son responsables y lo van a demostrar. Habrá un porcentaje mínimo que no se comporte adecuadamente, pero no será representativo”, afirmó la nueva vicerrectora que reconoció que asumir este cargo en el momento actual era “un reto”, pero, subrayó: “No me asusta”.

En este sentido, el rector incidió en la implicación de los alumnos en el desarrollo de prácticas de concienciación y se manifestó dispuesto a trabajar con ellos porque, aseguró, “son parte de la solución al problema”. Además, Rivero destacó la publicidad que se está haciendo de sanciones por comportamientos inadecuados en pisos, acción que considera muy acertada, aunque se mostró confiado en el buen comportamiento general de los universitarios. “La mayoría dará buena muestra de su responsabilidad”, insistió.