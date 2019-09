El rector advierte a los que cometen novatadas: “Abriremos expedientes”

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, abrirá expediente a los estudiantes que realicen conductas que humillan a otros alumnos. Ayer volvieron las novatadas a las inmediaciones del Campus Miguel de Unamuno y hoy la Universidad se ha puesto en contacto con la Policía Local para saber si identificaron a algún estudiante y en caso de que sea así, abrirles un expediente disciplinario.

“Ha sido me preocupación de esta mañana, ya hemos advertido a alguna residencia de que no tolere estas prácticas y vamos a seguir colaborando con la Policía Local”, ha comentado Rivero, aunque ha reconocido que no se ha presentado ninguna denuncia formal.

También el alcalde Carlos García Carbayo se ha referido a este asunto y se ha comprometido a emplearse a fondo para que no se produzcan hechos inadecuados por las novatadas.