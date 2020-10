El PSOE rompe con la unidad municipal frente al COVID y se desmarca de la congelación de impuestos para de PP y Cs

Aunque pide al Gobierno de Carlos García Carbayo ser más “valiente” y “ambicioso” y promete presentar alegaciones para enriquecer las ordenanzas fiscales, la concejal de Podemos, Carmen Díez, ha votado a favor de la congelación de impuestos municipales para 2021 propuesta por PP y Cs. La edil de IU, Virginia Carrera, quien ha apostado por arriesgar más porque prefiere “estrangular al Ayuntamiento que a las familias y negocios de la ciudad”, también ha respaldado con su voto todas las modificaciones en las ordenanzas fiscales, salvo las que afectan a los precios de las piscinas y el autobús. Sin embargo, el principal grupo de la oposición, el PSOE, se ha abstenido en la sesión plenaria celebrada hoy en todos y cada uno de los puntos que determinan la política fiscal del próximo año fracturando sí la unidad que lograron en pleno estado de alarma todos los grupos políticos del Ayuntamiento para aprobar un plan de medidas para paliar las consecuencias del COVID, y sobre el que, en gran medida, se sostiene el proyecto de ordenanzas fiscales que ha sido aprobado inicialmente este viernes. El edil socialista Marcelino García Antúnez ha pedido al Ejecutivo de Carlos García Carbayo que sea más ambicioso porque es “un buen momento para bajar los impuestos, tasas y precios”. La respuesta le ha llegado por parte tanto de PP y Cs, Fernando Rodriguez y Juan José Sánchez le han animado a que pida a su partido, el PSOE, a que haga lo mismo a nivel nacional. Ambos han criticado la subida de la presión fiscal que el “Gobierno socialcomunista” de Pedro Sánchez contempla para el próximo año.

Hubo respuesta también para la concejala del Grupo Mixto, Virginia Carrera (IU). El edil de Cs, Juan José Sánchez, le insistió en que “las tensiones de ingresos y gastos que van a surgir en unos meses en el Ayuntamiento serán criticas y por eso hay hilar muy fino; apoyamos congelar tributos siempre que no se ponga en riesgo la solvencia de este Ayuntamiento”. Le complemento el popular Rodríguez dejándole muy claro a la edil de la oposición que “estrangular a las familias y al Ayuntamiento es lo mismo”. Porque, explicó, si éste mañana no tiene dinero para arreglar las calles o para pagar ayudas sociales “a quienes estaremos estrangulando será a las familias y a las empresas”. “La actividad municipal es fundamental para el bienestar de la ciudad y los salmantinos, si el Ayuntamiento se para estamos perjudicando a la economía local”, añadió incidiendo en que el Consistorio no puede poner en riesgo el equilibrio entre ingresos y gastos.