El proyecto pionero salmantino que consigue reducir las agresiones y los lloros de las personas que sufren demencia

Ver cómo lloraba su familiar día tras día la desesperaba. Asumía que era simplemente la demencia. Cada día se repetían los mismos lloros descontrolados. Su reacción de resignación crecía por lo que la respuesta generaba una discusión. Era el bucle infinito. El doctor Emiliano Rodríguez, perteneciente a la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Salamanca, ha dirigido un proyecto pionero para tratar de reducir los comportamientos disruptivos (agitación, deambulación, desinhibición sexual, agresiones, etc...) entre las personas con demencia. En concreto, la actuación se ha llevado a cabo sobre cuidadores de pacientes que observaban estos comportamientos antes de asistir a los centros de día. “Algunos cuidadores anticipan que el uso del centro de día puede causar más estrés, sobre todo en relación con la resistencia de la persona dependiente a cooperar. De hecho, la falta de colaboración del paciente para aceptar ayuda es la razón principal para no usar estos servicios”, detalla el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta la importancia del rol del cuidador, ya que no son pacientes que viven en residencias, se decidió realizar ocho sesiones de intervención con una duración de 90 minutos cada una y formada entre 8 y 10 cuidadores. Cada grupo estaba coordinado con un psicólogo entrenado en análisis de comportamiento, asistido por un coterapeuta. El modelo empleado se denomina ABC de modificación de conducta -A (Antecedente), B (comportamiento problemático) y C (consecuencia). La neuropsicóloga Olaya Tamayo detalla en un ejemplo sencillo la intervención. “La madre de Ana tenía como comportamiento disruptivo llorar. La cuidadora le echaba la bronca por estar todo el día llorando y al final terminaban discutiendo. La persona con demencia no podía trasladar que el problema era la incomodidad de un pañal mojado, por lo que cuando se identificó mejoró la actitud del paciente al mejorar la atención del cuidador sobre los pañales”.

La mayor dificultad consistió precisamente en localizar el antecedente. Aunque las sesiones eran grupales el asesoramiento era individualizado con cada cuidador. Los comportamientos disruptivos que aparecían con mayor frecuencia eran: protestas y despertar a los familiares durante la noche durante más de tres días a la semana. Del mismo modo, antes de asistir al centro de día presentaban protestas tanto a la hora de vestirse, en el desayuno como en el momento de salir por la puerta.

En el estudio participaron 130 cuidadores familiares con una edad media de 65 años de los que en un 60% vieron cómo se reducía la frecuencia de aparición de síntomas de agitación y una mejora del 70% entre los cuidadores al reducirse sus síntomas de estrés. "El mayor factor de estrés para el cuidador no está tanto relacionado con los problemas cognitivos o limitaciones físicas, sino con la aparición de comportamientos disruptivos", detalla Rodríguez confirmando estudios anteriores. Los principales resultados del estudio han sido publicados en la revista de primer decil ‘Journal of Advanced Nursing’ con la financiación de la Gerencia Regional de Salud y los recursos propios de la Unidad de Investigación.

Casi el 80% de los cuidadores desearía asistir a grupos de ayuda. La intervención, según refleja el estudio, es eficaz para reducir la agitación de los enfermos y el estrés de los cuidadores independientemente de las características del cuidador familiar.