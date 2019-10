El proyecto más importante del Hospital contra el cáncer hematológico, desatendido por la Administración

En mayo se trató a los dos primeros pacientes - tenían un linfoma B difuso de células grandes- y desde entonces la maquinaria no ha parado. Ya hay seis pacientes que han sido infundidos y otros cinco a los que se les ha extraído la aféresis, se ha enviado a laboratorios extranjeros para introducir el receptor quimérico —tienen que pasar menos de 30 días— y están a la espera de que el ‘fármaco’ regrese a Salamanca para que les infundan.

El Complejo Asistencial de Salamanca fue reconocido en abril como uno de los ocho centros españoles acreditados para la práctica de estas terapias celulares. Los CART tratan los linfomas y leucemias que ya no tienen solución con los tratamientos tradicionales.

El traspaso de poderes entre la nueva Consejería de Sanidad y la saliente ha ‘desatendido’ a uno de los proyectos más relevantes —si no el que más— del Hospital de Salamanca: las terapias CART de Hematología, que ya acumulan en torno a una decena de pacientes en tratamiento a pesar de que Sacyl no ha proporcionado aún los recursos necesarios.

Salamanca es uno de los ocho centros de referencia nacional para estas terapias, pero sigue con los mismos recursos

La dirección no ha obtenido respuesta. El equipo de Sáez Aguado, porque ya estaban de vuelta y no querían hipotecar al futuro Gobierno con sus decisiones. El equipo de Verónica Casado, porque aún están aterrizando y se han encontrado con otras ‘revueltas’ en Primaria. Y mientras tanto, el servicio clínico más importante de Castilla y León haciendo horas extra -ni remuneradas ni valoradas- para poder ejercer una misión, la de ser centro de referencia nacional, para la que no tiene los recursos indicados.

En concreto, el departamento de Hematología necesitaría: incorporar a dos facultativos —uno para la clínica y otro para la aféresis—, sumar a una coordinadora de trasplantes para coordinar todos los casos relacionados con CART, aumentar los turnos de Enfermería para los días en los que los pacientes estén ingresados en el Hospital y añadir la figura de un técnico de aféresis (la técnica con la que se separan los diferentes elementos de la sangre).

El Hospital de Salamanca es, junto al Vall d’Hebron, el único que ya tiene la doble acreditación para utilizar los dos fármacos CART autorizados por Sanidad.

La dirección del Complejo ya le ha hecho saber a la nueva Consejería que llevan meses pendientes de una reivindicación clave, no solo para la sanidad de Salamanca y la Región, sino para toda España.