El próximo curso bajará la exigencia en todos los másteres

Ahora en los másteres que no habilitan para el acceso de una profesión los estudiantes necesitan tener una nota media de 6,5 puntos para poder obtener una ayuda del Ministerio de Educación, de hecho, en Castilla y León la Consejería de Educación cubre con sus becas a los alumnos que se quedan fuera de la convocatoria ministerial por este requisito académico. Si finalmente se da el visto bueno al real decreto que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas para el estudio, a partir del curso 2022-23 el límite para obtener una beca será de 5 puntos en todos los casos. Este cambio conllevará una nueva remodelación del sistema de ayudas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, pues sus becas tienen que ser complementarias de las del Ministerio.

Este año no ha habido novedades en los requisitos académicos fijados por el Ministerio de Educación para obtener una beca como estudiante universitario, sin embargo, parece que sí llevará a cabo cambios de cara al curso 2022-23. Según el borrador del real decreto que han difundido algunos medios de comunicación nacionales, el Ministerio rebajará a 5 la nota media necesaria para que los estudiantes de másteres no habilitantes puedan optar a una beca .

En la reforma del sistema de becas no parece que se vaya a modificar el actual sistema de reintegro de las ayudas

Hace tiempo que el Gobierno plantea una reforma del sistema de becas, pero no parece tener intención de modificar el sistema de reintegro de ayudas que cada curso pone contra las cuerdas a los estudiantes que, no solo se quedan sin la ayuda para estudiar del Ministerio de Educación, sino que ven como se les reclama la devolución de la beca recibida por no haber conseguido aprobar el porcentaje de créditos establecido.

En el caso de los estudiantes de la Universidad de Salamanca, este problema afectó en el curso 2019-20 (último del que hay datos) a 84 jóvenes, sin embargo, en años anteriores cuando no había medidas excepcionales para anular las matrículas o calcular el porcentaje de créditos aprobados, las cifras ascendían a más de 130. Desde que se puso en marcha la medida hace ya diez años más de un millar de alumnos del Estudio han tenido que devolver el dinero recibido del Ministerio de Educación, cerca de 2,6 millones de euros, según los datos facilitados curso tras curso por el Servicio de Becas que se ve obligado a reclamar a los estudiantes las cuantías y a iniciar la apertura de los expedientes si no efectúan el pago de forma voluntaria.

De momento, ni la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, ni el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, han hablado de este aspecto del sistema de becas que penaliza doblemente a los estudiantes y ocasiona un problema a las familias con menos recursos económicos.