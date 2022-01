El protoloco para que siga habiendo clase en los colegios

Cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad con fiebre, tos o con dificultades respiratorias. Los que presenten sintomatología compatible con covid que hayan tenido una infección confirmada con una PCR o test de antígenos en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles no deberán acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico.

No debe acudir al centro y deberá permanecer en aislamiento domiciliario hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas, o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. Si el séptimo día tiene síntomas seguirá en aislamiento hasta que hayan pasado 3 días sin síntomas. No será necesario realizar una prueba para acabar el aislamiento y tampoco un informe médico para su finalización.

Ante la aparición de un primer caso en un aula y hasta un total de 4, o hasta el 20%, los alumnos de los niveles educativos de Infantil y Primaria no realizará cuarentena, a excepción de las personas con inmunosupresión, independientemente de si están o no vacunados. Cuando haya 5 o más casos confirmados en el aula o afecte al 20% o más de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a 7 días, todos los miembros del grupo deberán guardar cuarentena independientemente de su estado vacunal.

La clase entera no. Los contactos estrechos vacunados con pauta completa o que se hayan contagiado de covid confirmada por PCR o test de antígenos en los 180 días anteriores están exentos de la realización de cuarentenas. Solo deberán aislarse los que no estén vacunados o con pautas incompletas o no se hayan infectado por covid en los 180 días anteriores.