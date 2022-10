El protocolo que deben cumplir las personas que cambian de sexo

Los casos de disforia de género que llegan al Hospital de Salamanca deben cumplir un protocolo para determinar si el paciente cumple los criterios y, en consecuencia, pueden seguir adelante con el proceso.

La Unidad de Identidad de Género del Hospital de Salamanca comenzó a funcionar casi cinco años antes de que Sacyl creara el protocolo de la disforia de género. Desde entonces recibe estos casos, los evalúa y quienes superan una primera fase deben enfrentarse a la denominada ‘prueba de vida’, que consiste en vivir durante seis meses adoptando el rol al que desean llegar. Es decir, si su deseo es convertirse en mujer, el paciente debe vivir seis meses como si fuera una mujer al 100%. Esto implica vestir con ropa de mujer, adoptar un nombre por el que se dará a conocer y comunicar a todo su entorno -familia y amigos- su decisión de cambiar de sexo.

“Tras la prueba de vida hay personas que se arrepienten. Entienden que en el fondo no es lo que desean, que no van a ser capaces de llevarlo a cabo y se echan atrás”, apunta el doctor Ángel Luis Montejo, que apunta: “Lo que se trata de ver con estas pruebas es que detrás de esa disforia de género no haya una patología de personalidad obsesiva grave, sino que efectivamente es una persona transexual y que cumple todos los criterios”.

Los profesionales del Hospital descartan así que haya algún tipo de patología mental puesto que una vez iniciado el proceso los efectos de los tratamientos pueden ser irreversibles.

“Mucha gente no le pone nombre a lo que le sucede hasta que en internet oyen hablar de la disforia de género y empiezan a hablarlo con las amistades. Suele ser en la adolescencia cuando lo comunican y se deciden, aunque en buena parte de los casos vemos que es con el rechazo de su propia familia. Nosotros intervenimos para ayudarles a comentarlo en casa”, detalla el psiquiatra.

Respecto a las cirugía de reasignación de sexo -solo un paciente de Castilla y León la ha llevado a efecto- las personas trans no llegan hasta ese extremo porque no lo necesitan para sentirse reconocidos y porque son conscientes de que son operaciones complejas, especialmente la faloplastia.

“Si un hombre quiere ser mujer, basta con seguir dos años de tratamiento hormonal y la evaluación psiquiátrica positiva para ser reconocido como mujer a efectos legales, aunque siga teniendo pene”, recalcan. Lo mismo sucede en el orden inverso donde, además, las experiencias de cirugía no son del todo alentadoras. “Hacer un pene de la nada es muy complejo puesto que se suelen utilizar injertos de la propia piel del paciente y es muy, muy difícil. Además, la funcionalidad de ese miembro no es la que esperaban y puede generar cierta frustración. Necesitan irrigación y en definitiva consideran que no les merece la pena”.