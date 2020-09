El protocolo en las residencias dice que se trabaje sin saber el resultado de la PCR

Tras las quejas de trabajadores de residencias públicas de Salamanca dadas a conocer por LA GACETA, sobre todo de la residencia San Juan de Sahagún de la Junta y de contratas de la Diputación, por tener que incorporarse al trabajo sin conocer el resultado del PCR que se les realiza a la vuelta de sus vacaciones, la Junta de Castilla y León ha confirmado a este periódico que el procedimiento estipulado por la Consejería de Sanidad efectivamente señala que se trabaje "extremando las medidas de seguridad" hasta conocer el resultado del test. No obstante, desde la Junta recuerdan que "los protocolos se van actualizando en función de los escenarios actuales y futuros".

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, con fecha 30 de julio, remitió a las residencias el "Procedimiento para el nuevo cribado en residencias de mayores y centros sociosanitarios" que textualmente señala: "Se harán PCR a los trabajadores de nueva incorporación y a los trabajadores que hayan estado ausentes durante al menos 15 días. En este caso, la prueba se realizará previa a la incorporación tras el periodo de ausencia, siempre que sea posible. No obstante, en caso de que no fuera así, tiene que hacerse el mismo día de la incorporación, y extremar las medidas de seguridad hasta conocer el resultado".

Desde la Diputación explican que en sus residencias "se han hecho test rápidos serológicos a todos los empleados de la empresa Ferrovial, adjudicataria de la limpieza de Diputación, cuando se incorporan de vacaciones o nuevo trabajador, siempre en coordinación con las subencargadas de cada residencia" y recuerdan que "la realización de PCR, no es competencia de la Diputación, sino de Sanidad". "A petición de la persona le dan cita, hacen la toma y le informan de los resultados", agregan. En mayo, ya se hicieron en torno a los trecientos test rápidos en las residencias en la Diputación y en este segundo cribado, se superará esa cifra. "En los test de este segundo cribado, ningún empleado de Ferrovial, me consta haya tenido IgM positiva", aseguran.

No sólo en las residencias, sino también en el ámbito sanitario, la Gerencia de Salud emitió el 24 de agosto una instrucción para realizar pruebas PCR al personal sanitario de nueva incorporación que no haya pasado la COVID y al personal que haya estado ausente durante al menos 15 días que no haya pasado la COVID "para evitar la aparición de nuevos brotes". Aquí también la instrucción señala que "en ambos casos las gerencias habilitarán el procedimiento necesario para facilitar la realización de esas pruebas a la mayor brevedad posible, preferentemente el mismo día de la incorporación, y extremando las medidas de seguridad hasta conocer el resultado".