El programa de éxito educativo se traslada a junio al no haber exámenes en septiembre

La eliminación de los exámenes de septiembre en Secundaria ha obligado a la Consejería de Educación a introducir este curso un cambio en el programa para la Mejora del Éxito Educativo. En lugar de desarrollarse en julio, la Junta lo pondrá en marcha en el mes de junio para que los alumnos que hayan suspendido materias claves como la Lengua Castellana, Matemáticas o Inglés puedan preparar las pruebas de recuperación previstas para el 22 y 23 de junio.

El programa se desarrollará en una serie de centros, que todavía no ha hecho oficiales la Consejería, y está destinado a estudiantes de 4º de ESO. Consiste en la impartición de clases extra por las tardes, de lunes a viernes, entre el 1 y el 21 de junio. El objetivo es preparar a los alumnos suspensos para los exámenes de recuperación que la Junta ha decidido adelantar al 22 y 23 de junio, al no poderlos celebrar en septiembre tras eliminar el Ministerio de Educación esa convocatoria extraordinaria, decisión con la que no estaba de acuerdo.

Para adaptarse a las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno, la orden aprobada por la Consejería establece que la evaluación del tercer trimestre acabará este curso el 10 de junio. Esto no significa que terminen las clases antes, ya que hasta el día 23 los alumnos deberán seguir yendo a los centros educativos.

En esas dos semanas, los estudiantes que no hayan adquirido las competencias serán preparados por los docentes para las pruebas finales en clase, a lo que luego se sumarán por las tardes las sesiones del programa de éxito educativo para los que quieran apuntarse. Por su parte, los que hayan aprobado realizarán proyectos sobre las competencias trabajadas en el curso y que les permitirán subir la nota.

La Junta especifica que habrá una evaluación al final de curso, después de la celebración de las pruebas de recuperación del 22 y 23 de junio, en la que el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones en cuanto a promoción y titulación del alumnado. La fórmula propuesta por la Junta elude de esta forma la prohibición del Gobierno de que existan convocatorias en septiembre, al adelantarlas a junio y denominarlas como “finales”. También se adapta a que ya no habrá un máximo de suspensos para decidir si un alumno repite.