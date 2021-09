“El profesorado solo se entera del 20% del acoso escolar que se produce en el centro”

–Es de sentido común. Trabajamos la empatía. Hay conductas que hacen daño pero hay que trabajarlas antes de que se produzcan, para que no puedan justificarse. Por ejemplo, trabajamos los insultos: el ‘gordo’, el ‘elefante’, el ‘Dumbo’, el ‘cuatro ojos’, el ‘bola de sebo’. Si esto lo trabajas con los alumnos antes de que se produzca, el alumnado te dice que esto le hace daño cuando se lo dicen a ellos. Se llega a un compromiso en la clase, que quien lo haga lo está haciendo con intención de hacer daño sabiendo que hace daño. El prestigio que tienen los agresores desaparece. Los propios compañeros acaban considerando que no es ni buena persona, ni es guay, porque ya lo hemos trabajado antes.

–Es un proceso de acompañamiento. Cuando se producen situaciones de conflicto, mala convivencia o violencia siempre hay una diferencia de poder y fuerza entre agresor y víctima. Si un alumno de 1º tiene una situación de conflicto pero tiene un referente de 3º se produce un concepto como el de hermano mayor, aunque el TEI es previo. Cuando una potencial víctima de una situación de violencia tiene un referente dos años mayor y le puede contar lo que le pasa, compensa los desequilibrios de poder y de fuerza. Ya no está solo. Tiene a una persona que es experta en el centro educativo, que es conocedora del currículum oculto, de las dinámicas de convivencia del centro. El primer criterio que se ha de trabajar sobre violencia y acoso escolar es que se visibilice. Hay cerca de un 20% de situaciones de acoso escolar que no son conocidas por nadie. El profesorado solo se entera de un 20%, la familia sobre un 15% y los propios alumnos de un 95% de las situaciones que se producen. Sin espectadores, no habría acoso escolar. Los espectadores son los que han de intervenir, pero estos se han de preparar y formar.

“En 2005 dar una colleja se veía como algo normal, y ahora si es sistemático es acoso escolar. Llamar ‘gordo’ o dar una colleja no te ayuda a crecer y hay que hacerlo visible”

– Lo integramos 100 formadores a nivel de todo el mundo. Para pertenecer es obligatorio que seas profesor y que hayas trabajado en Infantil, Primaria y Secundaria. Tiene las fortalezas en la práctica y no en la teoría. Se aplica en los centros y no es necesario modificar ninguna estructura del centro. Actualmente hay 1.500 centros que lo aplican en el mundo, de ellos 1.400 son de España. Han pasado por el programa 2,3 millones de alumnos, 300.000 nuevos cada año.

–Eso es. La ley del silencio es una de las bases del acoso escolar. Lo primero que tenemos que hacer es que se hagan visibles todas. En tres meses trabajando con ellos se hacen visibles situaciones que no lo son ni para el profesorado ni para las familias. Los agresores necesitan una retroalimentación de su rol frente al grupo. Necesitan mantener ese rol de duro, de que se pueden meter con otros. En el acoso escolar, el grupo es el problema. Pero, sobre todo es la solución. No debe trabajarse de forma reactiva, sino proactiva: antes de que se produzca ese primer insulto. Los espectadores dejan de ser pasivos a activos.

“Con la tutorización, el prestigio que tienen los agresores desaparece. Los propios compañeros acaban considerano que no es ni buena persona, ni es guay”

–¿Cómo se consigue la inclusión de aquellos alumnos que siempre quedan fuera del equipo?

–Es el único programa en que es obligatorio que participe todo el mundo. Es el ‘gordito’ el que elige el equipo por lo que nunca se va a quedar fuera. Nunca quedará excluido. Parte desde el diseño de las actividades y del concepto de ayuda y altruismo que es lo que más sube los niveles de autoestima. Los grandes avances de la sociedad son a nivel comunitario. En Ginebra y en Zurich no hay un papel en la calle y tampoco hay papeleras. No hay barrenderos: hay muchas personas que no los tiran. El objetivo como sociedad es que permitamos que no haya violencia. No es magia. Pero si lo trabajamos en los centros educativos desde los tres años se generan conductas saludables. En el caso de Infantil, los alumnos tutores de 5 años ayudan a los de 3 a ponerse la bata, a jugar.

–¿No hay acoso en sus centros?

–La violencia y el acoso escolar existirá siempre. El famoso triángulo del acoso está formado por las víctimas, los agresores y los espectadores. Estos tres elementos estarán siempre y son generadores de violencia y conflictos. Hay un cuarto elemento que no hacen el resto de programas: el entorno. Si el entorno no lo permite aunque estén los otros tres, no habrá acoso escolar. Podríamos decir que en el 98% de los centros no hay porque se interviene cuando se dan los primeros síntomas. No hay dos ojos que miran e intervienen: son 52 que miran e intervienen.