El calvario por el que ha pasado un paciente salmantino de Urología por el que han abierto un expediente

El salmantino A.C.Z. atraviesa un auténtico calvario por varios procesos urológicos que desde hace casi 10 meses le tienen prácticamente atrapado en casa. Necesita una intervención del lóbulo medio prostático para prescindir de la sonda y de las continuas infecciones que sufre desde el año pasado, pero el especialista que le atiende no prevé que entre al quirófano antes de dos años por la enorme lista de espera del servicio de Urología de Salamanca. Ante esta situación, ha pedido ayuda a la dirección del Hospital y al Procurador del Común, que ha abierto expediente de su caso.

A.C.Z. fue intervenido de cáncer de próstata y sometido a braquiterapia en 2014, pero el año pasado comenzó a tener problemas para orinar. “Me diagnosticaron reflujo biceureteal, catalogaron mi caso de preferente y me operaron el 20 de enero”, explica el paciente, que comenzó a sentirse mal en agosto, cuando debido a su situación le pusieron una sonda. “Ingresé con casi 40 de fiebre, sin tensión y el diagnóstico era infección de orina por reflujo en la uretra. Ya cuando me sometieron a braquiterapia me diagnosticaron también de un lóbulo medio prostático que se incrustaba en la vejiga que es lo que ahora me impide miccionar”, recuerda A.C.Z. Desde agosto le han quitado la sonda varias veces, pero no puede orinar. “En enero me operaron del reflujo, pero no del nódulo medio. La solución es operar, pero mi especialista me dice que tal y como están las listas tendré que esperar dos años”.

Desde agosto está incapacitado laboralmente, está sondado y en cuatro ocasiones ha tenido infecciones graves que le han llevado a Urgencias y a sufrir procesos febriles con despistes, delirios y angustias, el último el pasado 1 de junio.

“Si me hubieran operado ahora podría estar trabajando sin problema. Pero tengo 60 años recién cumplidos y no puedo tener una vida normal”, se lamenta. Confiesa que debido a la sonda sale de casa lo justo y solo en el entorno de su vivienda. “Soy profesor de Educación Física y la sonda me impide hacer deporte, hacer una vida conyugal normal y jugar con mi hijo pequeño”.

En cuanto al aspecto psicológico, dice que “lo sobrelleva”. “El panorama que me ha dibujado mi especialista es que tendré que estar dos años en lista de espera por una simple operación. Me operaron el enero pero no solucionaron todo el problema, solo la mitad y por este motivo estoy viviendo un auténtico calvario”, se lamenta el paciente, con tres hijos a su cargo. “Mi vida es mi casa y el Hospital”.