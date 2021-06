El proceso de digitalización de las empresas que desarrolla Beta Sánchez

Innovación, adaptación a las nuevas tecnologías, facilitar a las empresas los recursos que les permiten ser competitivas en un mundo digital ha centrado el día a día de Beta Sánchez, una empresa puntera y líder en su sector.

Tras tres décadas en un sector en constante transformación ¿Cómo valora la trayectoria de la empresa?

Desde nuestros comienzos la revolución tecnológica ha supuesto un importante avance a la hora de las comunicaciones en las empresas, estando en este momento en el punto álgido del gran cambio que supone la entrada en la tecnología de muchas pequeñas empresas que no estaban adaptadas a los grandes avances en materia de digitalización que se están produciendo.

La empresa ha conseguido ser un referente en el sector de las telecomunicaciones. ¿Cuál fue el momento clave para conseguirlo?

El momento clave de nuestra transformación fue apostar por la formación y desarrollo de nuestros empleados certificándose en distintas tecnologías, para así tener amplios conocimientos en el campo de las telecomunicaciones así como de la transformación digital y de esta forma poder asesorar a nuestros clientes con los nuevos avances que se están produciendo en estas materias.

¿Qué tipo de proyectos han desarrollado en los últimos años?

Beta Sánchez desarrolla toda clase de proyectos de telecomunicaciones y digitalización para empresas nacionales e internacionales, basados en nuestra experiencia, implantando sistemas de comunicaciones a medida, optimizados y que utilizan las últimas novedades en comunicación IP, seguridad y gestión de red.

¿La transformación digital es una realidad o todavía son muchas las empresas que no han llegado?

En estos momentos se está produciendo el gran salto en materia de telecomunicaciones y digitalización de todas las empresas, desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes necesitan estar actualizadas ya que hoy en día la forma de relacionarse, tanto con las administraciones públicas como con el resto de empresas, es telemáticamente pero aún muchas empresas no se encuentran actualizadas con lo cual se necesita seguir adaptándolas para que puedan ser competitivas en el nuevo mercado que se nos presenta.

A las empresas que están inmersas en ese proceso de digitalización, ¿Qué les ofrece Beta Sánchez?

Beta Sánchez, ofrece profesionalidad y experiencia adquirida a lo largo de tres décadas al servicio de nuestros clientes. Asesoramiento para que adapten sus infraestructuras a los últimos avances en tecnología que ofrece el mercado, desde la Voz IP, seguridad de red, almacenamiento, servidores, electrónica de red, wifi, comunicaciones unificadas.

El teletrabajo ha supuesto una pequeña revolución forzosa en el empleo. ¿La pandemia ha acelerado el proceso?

Está claro que la pandemia ha acelerado las necesidades de digitalización en las empresas, siendo el teletrabajo uno de los cambios más significativos realizados en las empresas de manera urgente, pero no solo esto ha supuesto una revolución, la forma de comunicarse con los clientes y proveedores en las empresas no pudiendo hacerse reuniones presenciales ha supuesto la inversión en productos que permitan comunicaciones unificadas (multiconferencias, video llamadas, compartir documentos, etc...). Así como tener buenos sistemas de seguridad que impidan los grandes ataques cibernéticos que puedan sufrir las empresas.

¿Se quedará como una opción viable para las empresas?

Por supuesto que se quedará como una opción viable, pero lógicamente no para todo tipo de trabajo.

¿Qué recursos ofrece Beta Sánchez a las empresas para poder desarrollar el teletrabajo de forma eficiente y segura?

Beta Sánchez, como proveedor e instalador homologado de voz/datos/seguridad, ofrece herramientas de colaboración eficientes y seguras.

¿Las pymes están preparadas para ello?

A día de hoy las pymes les queda mucho camino que recorrer, si es cierto que se están adaptando, pero se necesita mucho más de las administraciones para que apoyen con subvenciones.

La pandemia por la covid-19 ha puesto en relevancia la importancia de la tecnología, la ciberseguridad y la mejora de las comunicaciones. ¿En Salamanca estamos al nivel o todavía hace falta un esfuerzo para llegar a todos los rincones de la provincia?

Todavía falta infraestructura externa de los operadores (fibra y 5G) que a día de hoy no llega a todos los rincones ni de la ciudad ni de la provincia.

¿Cómo se ha adaptado la empresa a las necesidades provocadas por la pandemia?

Desde el inicio de la pandemia nuestra empresa se adaptó rápidamente al teletrabajo, en los puestos en que se podía realizar, poniendo a disposición de nuestros empleados las herramientas de comunicación precisas para que lo desarrollaran, no solo hay que adaptar el puesto de trabajo, hay que tener en cuenta que se necesita seguridad en la red para evitar ataques informáticos que pongan en vulnerabilidad a la empresa. Pero también hay puestos que no pueden realizar teletrabajo, para ellos la empresa ha cumplido con todos los protocolos de seguridad indicados por la autoridades para que desarrollaran su trabajo de la forma más segura posible.