El problema con los coches de segunda mano en Salamanca

En la provincia de Salamanca se comercializaron durante el mes de septiembre 999 vehículos de ocasión, conocidos como segunda mano. Esta cifra supone un descenso del 14% con respecto al mismo mes del año pasado. Una caída que, por otro lado, no es de los mayores de Castilla y León, ya que solo está por encima del registrado en Palencia, que anotó una caída del 10,1%. El descenso se encuentra casi 7 puntos por debajo del promedio de Castilla y León, donde según Faconauto (la patronal de los distribuidores) y Ganvam (que aglutina a los distribuidores oficiales e independientes) las ventas han descendido un 21,84% en términos interanuales, después de que se transfirieran 6.962 vehículos el mes pasado. Según declaraciones del director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, “el comportamiento de las transferencias de vehículos usados en lo que va de ejercicio no ha cambiado en el diagnóstico: las matriculaciones de coches nuevos siguen bajo mínimos y no se genera stock suficiente para atender a los vehículos de ocasión más demandados, que son los de entre 0 y 5 años”. Por su parte, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, añade que con este ritmo el sector acabará el año en el entorno de los 1,9 millones de unidades vendidas, “alrededor de un 2,5% menos que el año pasado y un 7% por debajo de los niveles de prepandemia”.

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión sumaron en septiembre 153.927, lo que supone un 8,6% menos que el mismo mes del año anterior, mientras que, en lo que va de año las operaciones con vehículos usados retrocedieron un 5%, hasta situarse en las 1,36 millones de unidades. Por antigüedad, las operaciones con usados de menos de un año se desplomaron un 28,1% en septiembre y acumulan una bajada de casi el 11% en lo que va de ejercicio. Los modelos de entre uno y tres años acumulan un descenso del 30% hasta septiembre, pero registran una subida del 10% en septiembre, hasta alcanzar las 12.472 unidades.