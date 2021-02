El 23 de marzo de 2020, apenas una semana después de que se declarara el estado de alarma, Sheila Felipe Hidalgo comenzó a trabajar en el Hospital de Salamanca. Fue su primer contrato laboral desde que acabó la carrera en la Universidad Pontificia de Salamanca solo diez meses antes. Su primer destino: Cirugía Cardíaca y Torácica, zona COVID. “La única experiencia que tenía era la de las prácticas, no había trabajado como tal nunca, pero la enfermedad del COVID-19 no era nueva solo para mí, sino para todos los trabajadores, así que si tenía dudas, nadie me las podía resolver, estábamos todos igual”, recuerda la joven de 23 años que aún sigue al pie del cañón y reconoce: “Lo que más le ha impactado es ver cómo realmente el virus afecta a personas que pensaban que era solo una gripe, y ya te aseguro que no lo es. He visto a gente joven ahogarse y la sensación de morir ahogado creo que es una de las peores”.

Natural de Salamanca, vive con su familia. Sobre todo en la primera ola tuvo miedo de contagiarse y contagiar a sus padres. “Llegaba a casa y me quitaba corriendo la ropa, la ponía a lavar y me iba directa a la ducha para intentar no contagiar a mi familia, que era mi miedo porque, además, mi padre es paciente de riesgo”, explica y señala que aún siente esa angustia, motivo por el que no va a las terrazas y sale lo justo. “Si voy al supermercado o alguna tienda y veo mucha gente, no puedo, me tengo que ir”, confiesa a la vez que comenta que tiene ganas de salir con sus amigos, pero a continuación insiste: “Pero no ahora, no se puede”. Sin embargo, Sheila Felipe considera que la mayoría de los jóvenes de su edad piensan que “no va con ellos la cosa”. Ella, de momento, no se ha contagiado y espera librarse.