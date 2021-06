El presidente de ENUSA hace balance: “Hemos firmado nuestro mayor contrato de suministro de abastecimiento a las centrales nucleares españolas hasta 2035”

En su tercer año de gestión al frente de ENUSA, José Vicente Berlanga hace balance del periodo más complicado de su mandato y presume de cómo la empresa que gestiona la planta de Juzbado ha superado con notable el tiempo de pandemia.

La Memoria Anual de ENUSA está a punto de ser publicada, ¿Cómo ha afrontado la sociedad un año tan complicado?

El 2020 ha sido un año especialmente difícil y complicado, sin embargo hemos sabido gestionar con éxito tan compleja situación ocasionada por la pandemia. A pesar de eso, la producción en la fábrica de elementos combustibles de Juzbado ha continuado a pleno rendimiento y hemos logrado cumplir con los contratos y compromisos adquiridos, minimizando el impacto de la pandemia en el dinamismo empresarial del Grupo. Hemos cerrado el año con beneficios y nuestras filiales han seguido la misma tendencia.

¿Cuál ha sido la clave de la estrategia para lograr incluso incrementar la producción de combustible nuclear?

Ha habido varios factores claves, entre ellos la cultura de ENUSA de entender la seguridad como un factor esencial, derivado del sector nuclear en el que trabajamos. Una cultura entendida desde la Dirección de la empresa para asumir las inversiones y medidas necesarias para paliar el impacto de la pandemia. Pero, sobre todo, supone una apuesta asumida y llevada a la práctica con responsabilidad y compromiso por parte de la plantilla, que ha tenido un desempeño ejemplar. Además, ha sido fundamental la labor de nuestros socios y suministradores que han cumplido con los compromisos y, en particular, nuestra filial de transporte y logística ETSA.

¿Cuál ha sido la incidencia de casos de coronavirus en Juzbado y qué medidas se han adoptado para evitar brotes?

La incidencia de la pandemia en la fábrica de Juzbado ha supuesto un porcentaje bajo con respecto al total de la plantilla. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, solamente 30 personas han dado positivo en una prueba de detección de infección activa entre una plantilla de 400 personas. También hemos invertido en equipos y medidas de control como son los test de detección Covid, las cámaras termográficas, la modificación de puestos de trabajo y el suministro de mascarillas y geles hidroalcóholicos. Todo ello apoyado en un refuerzo de la comunicación interna, con notas informativas, avisos y cartelería en los centros de trabajo.

¿Qué supone para ENUSA y para la planta de combustible nuclear de Juzbado la firma este año de la extensión del contrato con Iberdrola, Naturgy y Endesa, para garantizar el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares españolas?

Significa que ENUSA cubrirá las necesidades de tres centrales nucleares españolas, Almaraz, Ascó y Vandellós II, y proporcionará a los operadores la flexibilidad necesaria para gestionar eficientemente el escenario de transición previsto por el Gobierno. Se trata del mayor contrato de suministro de combustible que nos asegura el abastecimiento a las centrales nucleares hasta el 2035. Pero no solo eso, también demuestra que ENUSA ha sido y es una empresa fiable y que va a cumplir con el Plan Nuclear Español.

A medio plazo, ¿va a continuar el plan expansivo y el aumento de producción?

En 2020, la fábrica de elementos combustibles de Juzbado fabricó 288,9 toneladas, de las cuales el 76,5% se dedicaron a la exportación, para centrales de Bélgica, Francia y Suecia, lo que es un ejemplo de la estrategia de internacionalización del Grupo ENUSA, que también ha aumentado sus actuaciones en Finlandia, China, Corea y Emiratos Árabes. Ante el calendario de cierre previsto para las centrales nucleares españolas en 2035, hemos asumido el reto de reinventarnos, aprovechado nuestras fortalezas y conocimientos del sector para buscar nuevas líneas de negocio de forma que ENUSA continúe siendo referente en el sector nuclear.

¿En qué ha cambiado el modelo de gobierno corporativo en ENUSA desde su llegada a la presidencia en julio de 2018?

Desde mi nombramiento en el 2018, tuve claro que la gestión empresarial, de cualquier empresa o institución, debe estar marcada por la ética y la integridad. Para mí son la clave de una gestión responsable. Cualquier dinámica de cambio requiere su tiempo y requiere paciencia y pedagogía. Contamos para ello con el código de conducta y el modelo de gestión, organización y control para la prevención de delitos y las capacidades de adaptación, herramientas que nos permiten avanzar hacia una transición justa.

Usted ha puesto en marcha un Plan de igualdad dentro de la empresa. ¿Cómo marcha la implantación y qué resultados ha obtenido hasta el momento?

El compromiso con la igualdad de género y la diversidad es uno de los ejes fundamentales del proyecto social y de responsabilidad empresarial de ENUSA. En 2019 aprobamos una nueva versión del Plan y a finales de 2020 se aprobaron importantes novedades normativas en igualdad retributiva y planes de igualdad, por lo que nuestros esfuerzos actuales se centran en adaptar nuestro Plan a la nueva legislación, lo que nos llevará a profundizar en estas medidas y a extenderlo al resto de empresas del Grupo.

¿Una apuesta más firme por la energía nuclear en España podría contribuir a abaratar la factura de la luz en los hogares?

El precio de la luz está determinado por varios componentes que no dependen solo del origen de la energía, como son la potencia contratada o la tarifa horaria. Esto determina que las variaciones en las fuentes de energía no tengan gran repercusión en el importe final de la factura. Lo que es cierto es que la energía nuclear es una parte importante de nuestra electricidad porque asegura el suministro al tener capacidad para producir durante más de 8.000 horas al año. Además es una fuente de energía estable, constante y que no emite CO2 a la atmósfera. La realidad es que existe un calendario previsto para el cierre programado y ENUSA seguirá abasteciendo a las centrales nucleares hasta el ciclo final de cierre.

La SEPI a la que pertenece ENUSA se ha embarcado en los últimos meses en algunos rescates conflictivos de empresas en problemas, ¿pueden afectar esas decisiones a la estabilidad financiera de la sociedad estatal?

Este tipo de decisiones están basadas en rigurosos estudios económicos y de impacto en los sectores productivos, además son prácticas habituales de los gobiernos. Sin duda, el rescate de estas entidades repercutirá en las demás empresas, pero sabemos que estas operaciones están cimentadas en criterios económicos sólidos de eficacia y eficiencia. Dicho esto, la estabilidad financiera depende sobre todo de una buena gestión empresarial, en el caso del ENUSA los datos nos avalan, con un volumen de negocio de 247 millones de euros y un beneficio de 4 millones, habiendo provisionado 5 millones de euros.