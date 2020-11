El PP recogerá firmas para frenar la Ley Celaá por ser ‘corta de miras’

El PP de Salamanca también se lanza de lleno a la lucha para frenar la Ley Celaá. El partido habilitará su sede en la ciudad, así como la de sus grupos en el Ayuntamiento y en la Diputación, para recoger firmas que contribuyan a echar por tierra la nueva ley educativa promovida por el Gobierno de Sánchez y que cuenta con los apoyos de Más País, Compromís, Nueva Canaria, ERC y el PNV, además de los del PSOE y Podemos. “Es una ley corta de miras, ramplona, insensible con los más débiles y que conduce al fracaso del sistema”, resumió el secretario provincial del PP, Carlos García Carbayo.

La campaña del PP también incluye su participación en la concentración que tendrá lugar el próximo martes 1 de diciembre en la plaza de la Constitución a las 18 horas. La protesta ha sido convocada por la enseñanza concertada, uno de los sectores más afectados por la nueva norma, ya que esta elimina la referencia a “demanda social” del articulado, hecho que colegios, familias y el propio PP consideran un ataque contra la libertad de elección de centro.

“Esta ley no cumple unos requisitos mínimos. Ha sido cocinada por la izquierda más radical y los independentistas”, expuso Carlos García Carbayo, que añadió que la nueva norma no ha sido dialogada, degrada al español y permitirá pasar de cursos con más suspensos que hasta ahora. “Así es fácil presumir de éxito educativo regalando los aprobados”, incidió. Además, recordó que la Ley Celaá no tiene en cuenta a los alumnos que sufren algún tipo de discapacidad, y acusó al Gobierno de acabar con los centros especiales. “Nadie ha preguntado a las familias que prefieren. Estos estudiantes se pierden en los centros ordinarios”, afirmó.

El presidente provincial del PP, Javier Iglesias, refrendó el apoyo de su partido a la concertada “porque también se trata de un enseñanza pública al estar financiada con dinero público”. Destacó que se trata de uno de los grandes pilares de la enseñanza y adelantó que hoy tendrá una reunión con el sector de forma telemática.

“Sánchez ha entregado la educación y el español a Podemos y a los independentistas a cambio de un presupuesto”, subrayó Javier Iglesias. El presidente de los populares llamó a ser combativos desde “la serenidad y el sentido común” y pidió las firmas para alzar la voz y exigir al Gobierno que la retire. También manifestó su confianza en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hará todo lo posible para proteger los intereses de los ciudadanos y frenar o mitigar la implantación de la Ley Celaá. Mañueco anunció el pasado viernes que hará todo lo posible por “proteger el sistema educativo de calidad” de Castilla y León, además de señalar que ningún alumno con suspensos se titulará en Bachillerato.