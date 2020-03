El enlace de las autovías a la altura del barrio de Buenos Aires, la electrificación de la vía férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro, la muralla y el mirador de Ciudad Rodrigo o la eliminación de los pasos a nivel de Gomecello son cuatro de los proyectos en infraestructuras que estaban comprometidos en los Presupuestos del Estado de 2018, aún prorrogados, y que acumulan retrasos, de hasta dos años, según han denunciado este miércoles los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro. “Desde que el PSOE llegó al Gobierno no hay mes que no recibamos una mala noticia para Salamanca”, denunciaron mientras anunciaban una batería de preguntas registradas en el Congreso para saber cuánta de la inversión comprometida con Salamanca se ejecutó el pasado año. Además, los parlamentarios han denunciado que el Ejecutivo de Sánchez no tiene intención de abonar los 900.000 euros pendientes de pago a la Oficina del VIII Centenario y que deja en el aire si la Universidad de Salamanca será el centro adscrito a la Escuela de Policía de Ávila.