El PP le recuerda a Mateos que los socialistas votaron a favor de la contratación del asesor Fuentes

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha respondido este martes a la petición de dimisión del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, que ha realizado el socialista José Luis Mateos. Los populares consideran que el asunto del Congreso de Peace City World “es la prueba del algodón de que al Grupo Socialista no le importa la ciudad, sino únicamente la rentabilidad política que, piensa, puede obtener de esta penosa situación”.

En comunicado remitido a los medios de comunicación el PP asegura que “Salamanca no se merece una oposición que solo se mira al ombligo y que cree que ha encontrado un filón que le va a permitir, aunque sea por pocos días, abandonar su irrelevancia política”. “José Luis Mateos, un político de tercera, cuestionado por las direcciones nacional, regional y provincial de su partido, es responsable de montar un circo para su beneficio político, confirmando su falta de escrúpulos habitual”, afirman los populares.

El Grupo Popular considera que “el engaño que se ha intentado perpetrar por parte de José María Fuentes, ya cesado por el alcalde, y cuya contratación aprobó el PSOE con sus votos a favor, ha quedado al descubierto y el ayuntamiento ha actuado con total contundencia, poniendo el asunto en manos de la justicia, iniciando el proceso para la reclamación de las cantidades percibidas por el exasesor y abriendo una revisión del proceso por el que fue contratado. Asimismo, este asunto ha costado el cese en sus delegaciones del hasta este lunes concejal de Turismo y Relaciones con las Universidades, Fernando Castaño, a quien el alcalde ha retirado su confianza para seguir al frente de estas responsabilidades”.

Según el PP, “estamos ante dos ceses por un asunto que, siendo grave, no es ni de lejos comparable a escándalos como la reducción de penas a cientos de violadores, o los 250 millones de euros gastados en trenes que no caben por los túneles, situaciones extremadamente alarmantes que, sin embargo, el PSOE ampara y justifica porque las comete el gobierno de Sánchez. No vamos a tolerar lecciones de quienes tienen tanto que callar”.