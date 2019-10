El PP de Salamanca ha apoyado este sábado, Día de la Hispanidad, la campaña de Nuevas Generaciones “Doce razones por todo lo que nos une a España”, en la que han explicado que el proyecto del partido pasa por la defensa de la unidad de España como uno de los ejes fundamentales de cara a las próximas elecciones del 10-N.

El presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha explicado que han salido a la calle este día “con el espíritu de concordia, respeto y pluralidad política que marcó la conquista de América” porque “es necesario que siga existiendo hoy”. Por ello, animó a los jóvenes a reivindicar “no solo el pasado, sino el futuro. Repartimos lazos y pulseras con nuestra bandera porque esto simboliza los logros y el gran futuro que nos espera”.

A la cita también ha acudido el candidato número 1 del PP al Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha explicado que “hace 527 años España se abrió al mundo para compartir su vida, su cultura, su idoma y sus valores, para unir dos continentes” y hoy toca estar con los españoles y con la bandera “como símbolo de unión y no separación entre españoles. Y lo hacemos con total normalidad”, ha afirmado. Además, felicitó a la Guardia Civil en el día de su patrona, así como “a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por la labor encomiable que realizan en defensa de nuestra seguridad y como garantía de nuestros derechos y libertades”.

Por todo ello, Bermúdez de Castro explicó el proyecto con el que el PP concurre a las elecciones y que tiene entre sus pilares la defensa de la unidad de España: “Defendemos algo muy importante, un proyecto de vida común hacia el futuro, que es la España Constitucional y sus valores de unidad y cohesión territorial, de igualdad de derechos y solidaridad entre españoles. Esa España unida en la diversidad, que nos enriquece como nación, de la concordia, de la integración y que nos ha dado los mayores progresos. En un momento de deterioro económico y del empleo, del desafío secesionista, con una situación de inestabilidad y de bloqueo, pensamos seguir garantizando el orden constitucional y trabajar para dar soluciones a lo que de verdad importa a los salmantinos y a los españoles y centrarnos en todo lo que nos une, que es mucho, en vez de en lo que nos separa. Ése es el proyecto del PP, que se sintetiza en España, libertad, el empleo, el progreso de todos los españoles”.

Por último, ante las amenazas de desobediencia de Torra, afirmó que “la libertad nace con la democracia y vive con la ley y no cabe desobediencia ante las sentecias de los tribunales”. Respecto a la postura del PSOE con la defensa de la unidad de España y su apoyo a la bandera, Bermúdez de Castro ha afirmado que “el crédito se basa en los hechos y no solo en las palabras” para explicar que es una “contradicción que aparezcan con un eslogan que no han demostrado con claridad”, puesto que han pactado con Bildu en Navarra o con los anticonstitucionalistas en 40 municipios de Cataluña o en la Diputación de Barcelona.