El PP alerta de que “está en peligro” el sistema de libertades que encarna la Constitución

El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, ha apelado este domingo, Día de la Constitución, a realizar una “defensa con serenidad y contundencia de la Carta Magna, que nos une y nos protege a todos. De esta forma, nos quedarán muchos años por cumplir”. Iglesias ha realizado estas manifestaciones en un acto en el que han participado también el alcalde de Salamanca y secretario provincial de los populares, Carlos García Carbayo, así como los diputados José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, junto a los senadores Bienvenido de Arriba y Esther del Brío. En su intervención ante los medios, Iglesias ha afirmado que “el sistema de valores y libertades que nos dimos los españoles puede estar en peligro” y por ello ha animado a defender con serenidad y contundencia la Constitución. Todo ello, después de criticar el deseo de los socios de Gobierno del PSOE, “Podemos, Bildu y los independentistas, cuyo deseo es destruir España y empezar por la Constitución y la Corona. El PSOE y el presidente del Gobierno son cómplices de la situación que padecemos en España”.

Por su parte, Carlos García Carbayo ha afirmado que “algunas acciones de fuerzas políticas de izquierda ponen en peligro algunos de los pilares básicos de este sistema de derechos y libertades” y ha añadido que en Salamanca “queremos ser un ejemplo para toda España, el Partido Popular trabaja para unir y no para desunir, para hacer más efectivos y profundizar en estos derechos y no para hacerlos saltar por los aires, para crear espacios para la convivencia y el diálogo y no de rechazo al adversario político”.

Por último, el diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, ha explicado que en estos momentos en los que la “Constitución está siendo atacada, nosotros defendemos sus valores, de unidad, de soberanía única, de cohesión territorial e igualdad de españoles entre territorios”, algo que, añadió, “cuestionan los socios de Gobierno de Sánchez”. Bermúdez de Castro apeló a que Sánchez defienda la Carta Maga con hechos y no solo con palabras.