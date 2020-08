El policía salmantino que ha cerrado 43 años de servicio sin pegar ni un solo tiro

Domingo Miguel Lozano se llevó el pasado 7 de agosto una sorpresa, en su último día de servicio como policía en Salamanca. Sus compañeros de la Comisaría de la calle Jardines le aplaudieron, formados en dos filas. El veterano agente pensó que se había colado, por error, en una exhibición. Pero cuando fue consciente de la despedida que le tributaban, se emocionó. “Me llegó mucho” aquel momento, reconoce.

En 43 años y medio de servicio, Domingo Miguel ha hecho de todo. Empezó de gris en la Policía Armada y ha acabado de paisano en la Judicial. Ha vivido muchas situaciones conflictivas. Por el camino ha vestido el uniforme marrón y, en alguna ocasión, el azul. Pero nunca ha disparado a nadie, algo que agradece en su adiós. Si no, podría tener cierto remordimiento por si actuó bien o mal. “Soy experto en tiro”, explica a LA GACETA, “pero no es que me haga ilusión disparar. Soy un tirador selecto. He ganado muchas competiciones con Fuerzas de Seguridad del Estado, Cuerpos Armados del Ejército y de tiro olímpico, pero nunca he tenido que hacer uso del arma. Conozco el arma y le tengo respeto”. Y sus heridas, han sido leves. Ha tenido innumerables encontronazos “cuerpo a cuerpo” con los malos. “Si vas al suelo o te das contra la pared, te queda un recuerdo”, afirma, tras reconocer que también ha esquivado cuchilladas o ha participado en infinidad de persecuciones a toda velocidad.

Recuerdos tiene también de la infinidad de casos que ha investigado en Salamanca. El asesinato de la hostelera de la pensión de la calle Meléndez en 2006 y la detención de los autores; la muerte de un joven de 19 años en un tiroteo en La Aldehuela también en 2006, el asesinato en 2010 de un taxista inocente... O el atraco a una sucursal de Caja Duero en la plaza de la Constitución, en 2010, cuando dos asaltantes armados (uno de ellos ya tenía un homicidio en otro atraco) retuvieron como rehenes a los clientes. Domingo Miguel inmovilizó a uno de los dos atracadores.

Pero el agente afirma que no es de esos que hacen pesas en el gimnasio. “He hecho una vida normal, pero estoy mejor que muchos de mi edad”, asegura el agente que ahora va a dedicarse a aficiones como la familia (y los nietos), la pintura y la música (fue cantante del grupo Huella, conocido en Salamanca).