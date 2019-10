El Pleno rechaza la propuesta del PSOE para rebajar el IBI en 2020

El Grupo Socialista fue quien planteó esta cuestión, a través de una moción, que ha recibido el apoyo del resto de formaciones, que este viernes darán el sí, por lo que tras la firma del convenio correspondiente, los condenados con estas penas podrán cumplirlas con trabajos de voluntariado en el Ayuntamiento. Tareas tales como colaborar en la ordenación del tráfico en las salidas y entradas de los colegios de la capital, así como en cualquier otra labor que necesite colaboradores.

“Se trata, eso sí, de cumplir las penas que no van a suponer cantidad alguna para las arcas del Ayuntamiento, porque depende de Prisiones, ni van a quitar puestos de trabajo”, destacaba el edil del PSOE, Chema Collados, quien presentó la moción que acudirá al pleno.

Serán trabajos como ayudar en tareas de ordenar el tráfico en salidas o entradas a centros escolares. “Se piden áreas y se valora si se pueden incorporar o no, estudiando los perfiles diversos de los aspirantes. Los jueces de Salamanca hasta ahora no suelen imponer estas penas porque en la capital no se podían cumplir, pero no es lógico que el Ayuntamiento no acogiera esta opción”, añadió José Luis Mateos.

La defensa del bordado popular de la Sierra de Francia ha sido aprobada por todos los Grupos de tal forma que se pondrá en marcha la ejecución de diferentes acuerdos. En primer lugar, se apoyará ante la Junta de Castilla y León la declaración del bordado popular serrano como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Por otro lado, se apoyará ante la UNESCO la declaración de este como Patrimonio de la Humanidad. Además, se estudiarán y apoyarán las distintas iniciativas para la investigación, reconocimiento, salvaguarda, puesta en valor e innovación del patrimonio inmaterial del Bordado Popular de la Sierra de Francia.

Por último, se instará a la Junta y al Gobierno de España para que apoyen ante la Unesco la declaración del bordado de la Sierra de Francia como patrimonio inmaterial de la humanidad.

La moción para fomentar la presencia de intérpretes de lenguaje de signos y subtítulos también ha sido aprobada en el Pleno Municipal celebrado durante la mañana de este viernes. Las personas afectadas por una discapacidad auditiva constituyen un colectivo muy amplio, cuya diversidad funcional puede venir determinada por la edad de aparición de la sordera, el grado de pérdida de audición, el sistema de educación, el tratamiento y la imagen social recibidos, si se es usuario de la lengua de signos española, si se proviene de padres sordos u oyentes, la interpretación con el entorno...

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas viven en una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes, por lo que, para su integración, deben superar barreras existentes en la comunicación. No siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de intérpretes de Lenga de Signos o de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral.

Por ello, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca han aprobado implementar las medidas adecuadas para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas contempladas en el Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Salamanca. También, incorporar subtítulos en aquellas producciones audiovisuales propias y, por último, continuar trabajando de forma conjunta con los colectivos de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias.