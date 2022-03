El plan del Hospital de Salamanca para frenar las roturas de cadera por osteoporosis

Evaluar y hacer un seguimiento de los pacientes con osteoporosis o sospecha de haberla tenido para evitar que tengan una fractura de cadera y con ello empeore su calidad de vida. El Hospital ya ha aprobado un proyecto piloto —tiene el visto bueno del Comité de Ética y la Dirección— puesto en marcha por Rehabilitación y Reumatología para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Actualmente se producen unas 600 roturas de cadera anuales en Salamanca, de las que entre el 3 y el 5% fallece en el Hospital y el 30% de ellos lo hace durante el primer año. Anticiparse a esta situación con los pacientes con osteoporosis es el principal reto del proyecto.

La clave del nuevo plan consiste en revaluar aquellos pacientes remitidos al servicio de Rehabilitación o Reumatología que hubieran tenido una fractura por fragilidad en las vértebras o el hombro. “Es aquella que no se produce por un mecanismo de alto impacto o una caída que, en condiciones normales, no debería haber derivado en una fractura”. En estos pacientes con osteoporosis el riesgo de tener una “refractura” o una rotura de cadera se eleva casi al 100% por lo que es necesario hacer un control exhaustivo.

Para ello, el programa consiste en revaluar a estos pacientes para saber si se le había diagnosticado o no osteoporosis, asegurarse que se cumple el tratamiento, trasladarle unas pautas de hábitos saludables y prevención de caídas dentro del programa del manejo de esta enfermedad. “Los estudios dicen que si lo hacemos bien se puede prevenir entre un 10 y un 30% las refracturas. Queremos empezar poco a poco y con que un solo paciente consigamos que no se refracture, ya tendrá sentido este proyecto”, explica el jefe de Rehabilitación, Javier Nieto.

Las consultas serán multidisciplinares en cada uno de los servicios implicados trabajando en red entre los profesionales. Tras una primera evaluación por parte de los médicos en el que se confirmaría si el paciente tiene o no osteoporosis y cumple con el tratamiento se haría un seguimiento por parte de las enfermeras. “Hasta ahora se hacía mientras que estaban en el proceso de recuperación, pero una vez que se daba el alta se perdía y en la osteoporosis es muy importante asegurar que se cumple el tratamiento ya que mientras no provoque fracturas no duele”, detalla Olga Martínez, jefa de Reumatología. A todos los pacientes implicados en el proyecto se le facilitaría un manual elaborado expresamente por los dos servicios.

El seguimiento de la base de datos y control de los pacientes correspondería a enfermeras que, a juicio de los especialistas, deberían de estar formadas en el manejo de este tipo de pacientes como ocurre en las asignadas a Reumatología. De hecho, ya se ha creado la base de datos en Rehabilitación y el trabajo con un grupo reducido de pacientes pero falta la asignación de enfermeras que se hagan cargo del seguimiento. Aunque en un principio el proyecto pueda suponer un aumento de la prescripción farmacológica (por la adherencia al tratamiento) a largo plazo supondrá una reducción de estancias en el Hospital y de morbilidad entre los pacientes.