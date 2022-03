El pinar que se convertirá en un aula al aire libre de la Universidad de Salamanca

Cada vez hay más estudios que defienden cómo el aprendizaje mejora cuando se realiza en espacios naturales, de manera que los estudiantes obtienen mejores resultados. Carmen Velayos, profesora del Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política, se ha propuesto formar parte de esa corriente y ha puesto en marcha un proyecto de innovación docente para la creación en la Universidad de Salamanca de la primera aula ecológica para impartir clases al aire libre.

El espacio elegido para llevar a cabo la propuesta es un pinar situado en el Campus Miguel de Unamuno, una zona verde en el paseo Francisco Tomás y Valiente muy poco transitada, pese a estar prácticamente al lado del edificio FES. “La Filosofía nació en torno al fuego y, más tarde, en la antigua Grecia, en la calle, en pórticos, en jardines y en los largos paseos de maestros y discípulos bajo la luz del sol”, recuerda Carmen Velayos Castelo.

En las próximas semanas comenzarán las obras para construir los bancos para los estudiantes y el atril para el profesor, pero Carmen Velayos no ha podido esperar y ya ha comenzado a impartir algunas de sus clases al aire libre. “He dado la primera clase en el pinar y los alumnos han recibido muy bien la iniciativa aunque era muy extraño porque les pedí que no llevaran ordenador, así que iban todos con sus bolígrafos y cuadernos. ¡Qué un día a la semana tomen apuntes con bolígrafo no está mal!”, exclama emocionada la profesora y asegura que estaban más relajados de lo habitual. Fueron los alumnos de Ética I los primeros en vivir esta novedosa experiencia, solo en los primeros meses de la pandemia se vio algo similar y fue de forma temporal.