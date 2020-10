El personal de Sacyl, autorizado para hacer inspecciones e imponer cuarentenas

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves un proyecto de Decreto Ley para tapar algunos agujeros legales relacionados con el control y las sanciones vinculadas a las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. Principalmente atribuye la consideración de autoridad sanitaria a los trabajadores de Sacyl, tanto a médicos y enfermeras como a profesionales de Salud Pública y vigilancia Epidemiológica en relación a la prevención y control pandémico.

Los funcionarios que realizan la función de inspección y vigilancia epidemiológica estarán autorizados para entrar “libremente, sin previa notificación y en cualquier momento” en centros o establecimientos públicos para efectuar u ordenar pruebas, investigaciones o exámenes para comprobar el cumplimiento de la normativa. En ningún caso podrán hacerlo en viviendas.

En cuanto a los médicos y enfermeros, podrán prescribir aislamientos domiciliarios de personas enfermas o la cuarentena a contactos estrechos de los contagiados, así como para imponer a los ciudadanos la obligación que ya tienen de cumplir con las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. La consideración de autoridad sanitaria se amplía a los jefes de los servicios territoriales de Sanidad y se recuerda que los alcaldes también la detentan.

El Decreto Ley indica que corresponde a cada ayuntamiento la vigilancia, el control y la denuncia de un posible incumplimiento del uso de la mascarilla por parte de los ciudadanos. Así, es responsable de la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores y de los recursos administrativos por estos incumplimientos.

“Se trata de definir quién es autoridad sanitaria y que estos profesionales tengan más autoridad sobre las personas que están en cuarentena o aislamiento. Si no lo cumplen, será más fácil adoptar medidas judiciales. Ya no es un consejo, si no una obligación, ya que si no siguen las directrices de la autoridad sanitaria incurrirán en un delito”, explicó ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado. En relación a las competencias que tendrán los profesionales de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica para acceder a los centros, Francisco Igea apuntó que se les habilita para “tomar las decisiones que deban”, pero en ningún caso podrán hacerlo en viviendas. “El domicilio es inviolable según la Constitución española”, recordó.

Por último, el texto legislativo incide en que “en todo caso, en situaciones de riesgo sanitario derivadas de la declaración de pandemia o epidemia, todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad así como la exposición propia y ajena a dichos riesgos, de acuerdo con las normas, órdenes y recomendaciones de las autoridades sanitarias”, recordando, de forma expresa que “las personas a las que se acuerde situación de aislamiento o cuarentena por parte de las autoridades sanitarias con funciones de tratamiento y prevención de la enfermedad, estarán obligadas a cumplir con todas las prescripciones que se les comuniquen para evitar la propagación de la enfermedad”.