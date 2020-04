El pequeño comercio cerrará mayoritariamente el próximo Domingo de Resurrección, festivo de apertura, al considerar que a lo largo de la Semana Santa hay suficientes días de atención al público para evitar desabastecimientos.

Dado que casi la totalidad de los establecimientos atenderá al público el Jueves Santo, festivo de apertura general en Castilla y León, y el Sábado Santo, que no se considera festivo, creen que reanudar la actividad el Domingo de Resurrección sería innecesario, tal y como asegura el secretario general de la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (Aesco), Antonio Flórez.

"Salvo algún supermercado puntual, la mayoría del comercio, incluida la alimentación, cerrará el domingo, no son tantos días sin atención al público", recuerda Flórez. En este sentido, el secretario general de Aesco se decanta por regularizar aún más las compras entre los ciudadanos para evitar salidas "a pasear" en pleno confinamiento, medidas como obligar a que las compras mínimas sean de 30 euros.

La apertura del día 12 estaba prevista en el calendario de actividad en festivos en las consideradas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que en Salamanca incluyen a la ciudad y a los centros comerciales de Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada. Ante la situación de estado de alarma, la Junta negoció en el Consejo de Comercio el cierre para evitar desplazamientos y acumulación de clientes en estos puntos, según explica el secretario general de la asociación de grandes superficies Anged, Ángel Mingo. Pero antes de que se llegara a publicar la orden, la Secretaría de Estado de Comercio recordó que la competencia de suspender las ZGATs era estatal y obligó a mantenerlas.

Así las cosas, Anged no ha adoptado ninguna postura oficial en esta polémica y dejará a sus socios que actúen como estimen oportuno. "La tendencia inicial era que no se iba a abrir, respetando el acuerdo que se había tomado con la junta en el Consejo de Comercio, pero al haber dicho el Ministerio que se debe abrir, es cada empresa la que está en su derecho de atender al público o no", detalla Ángel Mingo que, como responsable de Anged, tampoco quiere significarse en este asunto.

Entre las grandes superficies que abrirán el próximo Domingo de Resurrección se encuentra El Corte Inglés, además de Carrefour, que mantiene como festivo de apertura el día 12 en el calendario de su web.