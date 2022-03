El peligroso traslado de los presos de Topas: ‘Tendremos un problema en cualquier momento’

Por suerte no se ha registrado ningún accidente pero desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Salamanca lamentan que “en este país se tomen únicamente soluciones cuando ocurra algo” y advierten: “Tendremos un problema en cualquier momento”.

El Instituto Armado es el Cuerpo competente para el traslado de reclusos desde el centro penitenciario a un juzgado o a un hospital. Sin embargo, una vez que el interno llega a su lugar de destino, su custodia es competencia del cuerpo policial que tiene asignada esa demarcación, por lo que en Salamanca capital sería la Policía Nacional. Sin embargo, al no existir aún en el Hospital de Salamanca la Unidad de Custodia, los reclusos que allí son atendidos están siempre pendientes de un traslado, o bien de vuelta a Topas o a Valladolid en el caso de que tengan que ser ingresados. Por ello es actualmente la Guardia Civil la que se encarga de dicha labor. “Tienes que tener allí a dos o cuatro compañeros de fijo, esperando, sin que puedan ir a ningún otro lado ni hacer otras cosas”, lamentan.

Y es que, debido a la carencia de medidas de seguridad, todos los agentes son pocos para prestar la vigilancia adecuada. Según denuncian desde AUGC, actualmente los presos que tienen que ser sometidos a algún tipo de prueba para su diagnóstico o hasta que el traslado a Valladolid es autorizado, están siendo atendidos en los boxes de urgencia, junto con el resto de pacientes. “Eso conlleva un riesgo. Ya no es solo que nos tengamos que recorrer 100 kilómetros cada vez que hay que llevar a uno sino que el hospital está lleno de gente y tienes que andar con mil ojos”, apuntan. “Con independencia del tipo de preso que sea, esto no puede ser así, por muy poca relevancia que tenga el recluso. Además que ya también es por ellos. A mí no me gustaría estar en un box, que te tenga que ver el médico y que te vea todo el mundo, sin ningún tipo de intimidad”, relatan desde AUGC Salamanca.

En esta línea, los agentes del Instituto Armado lamentan “no tener ningún tipo de noticia” de cómo va el proceso de adaptación de la Unidad de Custodia de Salamanca, una denuncia de la que ya tienen conocimiento los diferentes grupos políticos de la ciudad. “Es incomprensible que se haya construido este Hospital con el elevado coste económico que supone para las arcas públicas, y no se hayan habilitado las dependencias necesarias”, dicen en un comunicado.

Desde que se redactó el proyecto del nuevo Hospital de Salamanca, la Junta de Castilla y León ha estado en contacto con la Subdelegación del Gobierno, la Dirección del Centro Penitenciario de Topas y el Área de Gestión del Patrimonio de la Administración Penitenciaria del Ministerio del Interior, facilitando planos, ubicación, instalaciones y condiciones de ejecución de la Unidad de Custodia Hospitalaria.

La Gerencia Regional de Salud ha incorporado las peticiones que se han ido trasladando desde el Ministerio del Interior, tales como la canalización para el sistema de videovigilancia, presión negativa en una habitación, habitación individual, cambios en cierres de ventanas, señalética y otras demandas. Pese a ello, la Guardia Civil no tiene noticia alguna de la fecha prevista de que esta Unidad de Custodia se ponga finalmente en marcha.

“Es un peligro, pueden avisar a la familia y hacer cualquier cosa”. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles recuerdan que aunque no es común que un preso salga del centro penitenciario en cuestión fingiendo un problema de salud, sí se han dado casos en los que los internos se han autolesionado con el objetivo de pasar unos días fuera de la cárcel. Por ello, desde el Instituto Armado inciden en el riesgo de fuga real que existe ahora mismo en la ciudad de Salamanca por no existir la mencionada Unidad de Custodia Hospitalaria. “El grueso de los internos puede comunicarse con su familia todas las semanas. Imagínate que se da el caso de que un recluso comunica a un familiar o a un amigo que tal día a tal hora va a autolesionarse con el objetivo que le lleven al Hospital. Se presentan allí varios de ellos y claramente podemos tener un problema”, indican.

En definitiva, todo “un peligro” que esperan que se solucione de una vez por todas. “Es algo que hay que hacer ya”, concluyen desde la agrupación salmantina.