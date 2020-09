El paso atrás de Salamanca también afecta al amor: “No ha quedado otro remedio que posponer la boda”

Toni y Mónica tenían fecha para casarse el próximo 17 de octubre en la iglesia de San Sebastián. Una boda con 250 invitados que se había quedado en 130 confirmados y que pretendía celebrarse con un cóctel, banquete, barra libre, baile y disco móvil. La reducción de aforo del templo al 50% del pasado 22 de agosto, la prohibición de celebración de cóctel y barra libre en los hoteles que ya existía en las últimas semanas así como la última y más restrictiva limitación del horario nocturno para la disco móvil ya obligaron a la pareja a tomar una decisión difícil la pasada semana: posponer un año el enlace nupcial. “Es una faena. En junio confiábamos que en octubre la cosa estaría mejor pero ha ido a peor. No nos ha quedado otro remedio. También sabíamos que ahora hay más vigilancia policial en las bodas y yo en un día así no quería estar pendiente de eso. Tenía ya todo preparado, pero me han respetado los precios para el año que viene”, explica Toni.

Las últimas limitaciones que existían en hoteles y templos ya habían obligado a posponer las pocas bodas que estaban programadas, según reconocen en los hoteles, por lo que la nueva norma de la Junta para Salamanca tampoco afectará demasiado. Tan sólo aquellas que pensaban hacer la ceremonia de forma íntima sin banquete lo tendrán que hacer ahora con menos aforo.