El parking del nuevo Hospital visto por sus primeros clientes: “Es grande y las plazas son gigantes”

María dio a luz hace nueve meses. Desde entonces ha tenido que acudir al nuevo Hospital de Salamanca de forma periódica y lo define como “un horror”. No en el apartado sanitario, del que no tiene queja, sino por lo complicado que se le hacía acudir con su bebé en coche y no tener dónde aparcar. “Al final lo que hemos terminado haciendo es venir en taxi. Es un gasto enorme, pero no tener parking era un horror”, afirma. Ayer fue una de las primeras en estrenar el nuevo aparcamiento y la experiencia fue totalmente diferente. “Cómo será, que incluso le he dado la enhorabuena a uno de los trabajadores por la buena pinta que tiene”.

Hay un común denominador en las opiniones de aquellos que, por desgracia, tienen que acudir de forma periódica al nuevo Hospital de Salamanca: “El parking hacía más falta que otras muchas cosas”.

Aquellos que tienen que acompañar a personas mayores y con movilidad reducida no pueden permitirse el ‘lujo’ de aparcar en el parking del Virgen de la Vega y luego bajar caminando hacia el nuevo edificio porque la distancia es demasiada a esa edad. Tampoco pueden dejar a su familiar en la puerta del Hospital y marcharse a aparcar porque no se valen por sí solos. “La única solución que hemos encontrado muchas familias es la de venir tres personas en cada coche: la importante sería el enfermo, el segundo sería el acompañante que tiene que ayudar al enfermo dentro del Hospital y el tercero sería el chófer: alguien que se encargaba de llevar el coche a algún aparcamiento, porque si lo dejas en las plazas reservadas del Hospital, a los diez minutos ya te lo ha llevado la grúa”. El nuevo parking cuenta con 530 plazas para coches, de las que más de la mitad están reservadas para el personal del Hospital. De las plazas de coches, 33 son de movilidad reducida, pero también cuenta con otras 29 para motos y otras 28 para bicis, además de un área especial para patinetes eléctricos.

Desde el Complejo Asistencial apuntan que se está estudiando la fórmula para habilitar plazas de estacionamiento en el perímetro del nuevo edificio que ahora mismo está ‘desaprovechado’.

Existe una ‘vía de servicio’ interna en paralelo al paseo de San Vicente -junto al servicio de Urgencias- para la que se están pensando nuevos usos: un circuito para las altas hospitalarias que salen en ambulancia, el tránsito de las funerarias y también habilitar más plazas de estacionamiento de ‘solo parada’ o, incluso, plazas reservadas para tratamientos ambulatorios de pacientes crónicos.

Distintas fórmulas para contribuir a aumentar las 1.067 plazas de aparcamiento que ahora mismo suman los dos ‘parking’ del Virgen de la Vega y el del nuevo Hospital de Salamanca.

OPINIONES

Inmaculada

“Vengo con mi madre a Oncología y muchos días me he pasado toda la mañana dando vueltas sin conseguir aparcar, así que al final tenías que venir con otro acompañante que se encargara del coche”

Maritina

“Es un alivio porque si acompañas a un familiar le tenías que dejar primero, luego irte al parking del Virgen de la Vega y después bajar andando aunque hiciera frío, calor o esté lloviendo”

Ángel Luis

“Lo estábamos esperando desde hacía mucho tiempo y además está muy bien porque es moderno y amplio. Es lo que más falta hacía porque tener que bajar desde el Virgen Vega era incómodo”

Jesús

“Nosotros venimos de un pueblo y teníamos que venir tres: uno para acompañar a mi padre dentro del Hospital y otro para llevarse el coche y aparcarlo. Ahora solo hará falta que vengan dos”



Carolina

“La verdad es que era un rollo tener que buscar un sitio en la cuesta de San Vicente, en el otro aparcamiento... Tenerlo aquí es muy diferente. Es grande y las plazas son gigantes”