El ‘oro olímpico’ de las matemáticas es salmantino

Son las cinco de la tarde del lunes, Julio Vivas García llega a la Facultad de Ciencias. Tiene solo 12 años y forma parte del selecto grupo de escolares que recibe clases de estimulación matemática. La sección de Salamanca de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán” le fichó tras su éxito en la edición de Primaria de la Olimpiada de Matemáticas.

“Me gustan mucho las matemáticas porque se me dan bien y me entretengo intentando buscar las soluciones a los problemas”, asegura Julio Vivas, que, además, reconoce que tiene paciencia para resolverlos, “sobre todo los que ponen en las olimpiadas, aunque cuestan más que los de clase”.

Este curso ha comenzado la ESO, pero cuando participó en las Olimpiadas de Matemáticas estaba en 6º de Primaria. Quedó primero en la fase local de Salamanca, en la regional de Castilla y León, en la nacional y en la de países hispanohablantes, además en esta última logró también la medalla de oro pero en la modalidad de grupo.

“En las olimpiadas suele haber tres o cuatro problemas y lo que más cuesta es hallar el procedimiento, porque no se ve el resultado al instante”, explica el joven alumno del Colegio Maristas al que también le gusta la Educación Física, la Biología y la Lengua. “Me gusta la literatura y los poemas”, afirma, de hecho, cada día se acuesta pronto para poder leer un rato largo.

“Es un niño motivado, alegre y sociable al que prácticamente le gustan todas las asignaturas”, comenta su madre Pilar, que reconoce que no para con él, pues además de ir todos los lunes al programa de estimulación matemática “Estalmat”, practica el atletismo y los miércoles y viernes va a la Escuela de Tauromaquia. “Vi algunos vídeos y me gustó el arte del toreo. También de pequeño me gustaba ir con mi abuelo a los toros”, señala este joven inquieto. “Se quiere apuntar a todo. Hasta antes de la pandemia iba al conservatorio a estudiar violín, pero cuando terminó el grado elemental lo dejó”, explica su madre y Julio añade: “Requería muchas horas y ya no estaba ilusionado”.

Su futuro lo tiene claro: “Me gustaría estudiar Economía o Empresariales y dedicarme a la empresa”. De momento, está recibiendo una formación de lo más completa, en su listado de extraescolares incluso hay una actividad para aprender a hablar en público que se imparte en su colegio.