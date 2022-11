El original desfile intergeneracional que rompe con el tabú de la edad

Bajo los focos de una pasarela improvisada. En el Palacio de Congresos. Con una decoración minimalista y cargado de expectación. Acompañado del ritmo del ‘Little Darlin’’ de The Diamonds y de una explosión de júbilo después de que empezara a sonar el ‘Dancing queen’ de ABBA. 23 mujeres, de todas las edades, se pusieron sus mejores galas para deleitar al público en el primer desfile senior organizado en Salamanca.

Lo hicieron con la curiosidad de que la ropa no era suya y con la premisa de ‘La moda no está en el tiempo’. La misma que la que tiene el proyecto de Amelia Márquez, que, en su tienda de ropa ‘Viste la Tierra’, defiende que “todo tiene cabida en la sociedad” y que “no se puede frenar a una persona porque tenga 60 años, al igual que tampoco puede hacerse eso con una persona que tiene 19 aunque carezca de experiencia en el ámbito que sea”.

Amelia Márquez consiguió una hazaña. Hizo que un grupo de mujeres que no se conocían de antes disfrutasen de un desfile que duró, aproximadamente, media hora y con el que se dejó claro que la edad no es un límite para nada. A ello, hay que sumarle la gran aceptación que tuvo, ya que 250 personas se acercaron hasta el Palacio de Congresos para ser testigos de la ‘pasarela de la experiencia’, en la que también tuvieron sus ‘pasos’ algunas jóvenes. De hecho, la más pequeña que desfiló tenía 14 años. Junto a ella, otras 22 alzaron la voz en un ‘pasillo’ decorado con luces abanderando el lema de “Hace no tanto tiempo, la moda de segunda mano ya era la solución. Ahora, también puede serlo”.

Con paso firme y la mirada al frente, las ‘modelos’ elegidas por Paco Gómez Galán, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) sorprendieron tanto al público presente con su alegría que, una vez finalizado el desfile, el público se deshizo en elogios hacia Amelia Márquez, hacia lo que había conseguido y hacia todas las mujeres que no habían dudado ni un minuto en aceptar la propuesta de participar en una iniciativa que, a priori, sorprendió y que no ha dejado indiferente a nadie.