El obispo de Salamanca relata cómo vivió el COVID-19: “Fue dramático ver la muerte de mi compañero de habitación”

El obispo vivió en primera persona el contagio del coronavirus. A punto de cumplir 75 años y con patologías respiratorias, las primeras décimas de fiebre el 19 de marzo ya le hicieron estar vigilante. Cinco días después recibió atención domiciliaria. “Un amigo médico me auscultó y me advirtió que en 3 o 4 días podía desarrollar una neumonía”. Ante esa situación, acudió al Hospital de la Santísima Trinidad y posteriormente fue derivado a Urgencias del Hospital Clínico Universitario.

“Casi milagrosamente desde el primer día que ingresé la fiebre desapareció y no tuve ningún síntoma grave. Me pusieron oxígeno al mínimo y ya posteriormente me derivaron a Fonseca, por el riesgo de contagio que había si volvía a casa”, detalló.

Una de las situaciones más duras que vivió fue la experiencia con su compañero de habitación. “Era un señor de 90 años que estaba muy grave y viví todo el proceso del final de la vida. Fue especialmente duro y dramático ver cómo el sábado empezó a sentir los síntomas del infarto y clamaba por las pastillas. Pasó la noche del 29 al 30 de marzo cuando el hospital estaba completamente gestionado. Fue muy doloroso ver cómo no se podía hacer nada por la situación de congestión de los servicios médicos”, detalló. “El único consuelo que yo le pude dar fue atención espiritual ya que la providencia de Dios quiso que compartiera habitación con un sacerdote para que muriera en paz”, reconoció.

Otro momento doloroso fue observar cómo iba recibiendo las malas noticias de sacerdotes que se encontraban ingresados o fallecían por situaciones ajenas al coronavirus, pero sin poder despedirles. “Recibía informaciones muy dolorosas con la muerte de Fructuoso, Miguel Ángel...”

Fueron diez sacerdotes los que fallecieron en ese periodo por el que se realizará una oración el domingo ya que no tuvieron funeral. Finalmente, el 10 de abril obtuvo una prueba negativa del PCR con la que pudo regresar a casa. “Han sido momentos muy duros. Situaciones que uno teme por su vida”, reconoce casi tres meses después.