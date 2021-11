El obispo convoca elecciones en la Hermandad Dominicana tras tres años intervenida

Tras el nombramiento de dos comisiones gestoras, el obispo de Salamanca, Carlos López, mediante un decreto ha constituido un último equipo con el único fin de convocar elecciones en la Hermandad Dominicana. Tal y como se está comunicando a los hermanos mediante vía electrónica y postal, los comicios se celebrarán el próximo 11 de diciembre. Hay que recordar que la cofradía está intervenida por el Obispado al aplicarse la Regla 104 el 3 de mayo de 2018 destinada solo a casos de extrema gravedad tras el escándalo de la fiesta en el sótano de la Casa de la Iglesia con un ‘striptease’ y una actitud del entonces hermano mayor, José Fernando Iglesias, que le obligó a dimitir.

El nuevo equipo gestor estará formado por cofrades, ajenos a la Hermandad Dominicana: Rodolfo Pinto, Raúl Román y María Luisa Beltrán Lurueña, que ejercerá la función de secretaria en la mesa electoral. El decreto es claro: “La finalidad es convocar las elecciones de inmediato”. No obstante, el resultado final deberá tener el visto bueno del prelado. De forma paralela, el delegado diocesano de Apostolado Laical, Miguel Reyes, ha enviado una carta a los hermanos en la que recuerda que el suceso que dio lugar a la intervención “fueron la manifestación de la creación de bandos”.

Tras una larga disertación en la que desea a los hermanos “cambio de actitud” y “una conversión comunitaria” también lanza una recomendación: “Una junta directiva de consenso (...) que no esté afectada por los conflictos anteriores. No sería lógico que quienes se presentaron a las elecciones de 2016 se vuelvan a presentar ahora; sería repetir la herida”. Por ello, insiste en que quien dé un paso al frente “esté libre de salpicaduras de los distintos conflictos creando una candidatura que busca servir y no el poder”.