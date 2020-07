Las ventas de Lotería de Navidad no han ido muy bien en los primeros 20 días de comercialización en Salamanca. Las adquisiciones de décimos han caído un 30% con respecto al año pasado, según algunos loteros consultados por este periódico. Detrás de este hundimiento se encuentra el consumo prioritario de los clientes en las terrazas de los bares, que impide su acceso al interior donde se encuentran a la venta los décimos. A este hecho se suma que algunos establecimientos hosteleros ni siquiera han abierto y la importante caída hasta la fecha de turistas en la ciudad. Precisamente las ventas en esta época del año de la Lotería de Navidad están enfocadas a los visitantes españoles que llegan de vacaciones, así como a los extranjeros que no quieren dejar pasar la oportunidad de comprar décimos en su destino por si toca el Gordo. “La gente de Salamanca espera un poco más para comprar los décimos”, aclara Antonio, lotero de una administración ubicada en el centro de la ciudad.

Como cabía esperar, una de las mayores demandas de décimos ha sido la del número de la fecha del inicio del estado de alarma. El 14.320 ya está agotado, a pesar de que algunos clientes no paran de pedirlo en Salamanca. “Ya no se puede comprar ni por la máquina”, subraya José María, que no le dio importancia al primer cliente que se lo pidió, pero luego cayó en la cuenta de lo que significaba cuando continuó la demanda del décimo. Los clientes también piden números acabados en 19, por eso del COVID-19, así como los terminados en 20, coincidiendo con fechas importantes para ellos ocurridas este año, según detalla Miro, que regenta una administración en la zona histórica. Fechas como nacimientos o divorcios “porque bodas ha habido pocas”, apunta Antonio.