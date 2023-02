El número de jóvenes salmantinos con ideas suicidas crece un 40%

Más de 130 jóvenes salmantinos se plantearon suicidarse el pasado año, aunque no lo llegaron a intentarlo. “Las ideas suicidas entre la población infanto-juvenil han crecido en la provincia un 40% respecto a los años anteriores a la pandemia”, alertaron los profesionales que participaron este miércoles en el ‘I Congreso Nacional sobre Salud Mental Infanto- Juvenil’ celebrado en Salamanca.

Son datos recopilados por el servicio de Psiquiatría del Hospital de Salamanca y que acentúan las alarmas que ya existían sobre los problemas de salud mental que sufren los jóvenes, pero que han empeorado a raíz de la pandemia.

El jefe del servicio hospitalario, Carlos Roncero, habla de “un incremento entre el 30% y el 35% del número de primeras visitas a Psiquiatría por la población de esta edad”.

¿Significa esto que ser joven actualmente es más difícil que nunca? El doctor Roncero descarta esta teoría. “Esto ya pasaba antes y no es nuevo, pero es cierto que la pandemia ha precipitado algunos contextos que, de otra manera, no se habrían producido. Por otra parte, estamos en un momento de más sensibilidad frente a la salud mental. Se detectan más estos problemas y eso, al fin y al cabo, es bueno”.

“Se puede poner un grano de arena a nivel clínico, escolar, pero si la gestión no responde, no llegamos a ningún lado”, apuntó Ana Maciá, psiquiatra del Hospital de Salamanca, en la ponencia sobre el suicidio en adolescentes. “No podemos seguir poniendo parches. España no posee una estrategia nacional de protección y prevención del suicidio”, añadió Maciá, quien destacó datos de alarma, como que el suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó en 2021, hasta llegar a los 14 casos.

Carlos Roncero habló sobe los trastornos afectivos que sufren actualmente los jóvenes. “Problemas adaptativos que tienen origen desde el punto de vista biológico, otros desde el punto de vista familiar, el estrés, la propia maduración... A la inversa, esa desregulación emocional puede generar consumo de sustancias que agravan aún más el problema”.