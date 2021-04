El número 14 del MIR en España y primero en Salamanca: “Prepararse el MIR es como una maratón, una carrera de resistencia”

Hace menos de un año que Ignacio González Ginel terminó el grado en Medicina en la Universidad de Salamanca, inmediatamente después comenzó a prepararse el examen MIR. El esfuerzo ha merecido la pena, ya que ha obtenido el puesto número 14 en un examen al que se han presentado más de 14.400 graduados.

–Ha sido el alumno procedente de Salamanca con la nota más alta en el MIR, ¿esperaba tan buen resultado?

–La sorpresa del resultado me la llevé más al introducir la plantilla de respuestas en los modelos de estimación de las académicas, entonces me llevé una alegría muy grande y luego cuando salieron los resultados provisionales me salió un resultado muy similar al de la estimación, entonces lo viví con mucha alegría y con alivio porque las predicciones se habían confirmado.

–¿En el examen también se tiene en cuenta el expediente?

–Se puntúa la nota de examen que es tipo test y cuenta un porcentaje muy pequeño del expediente académico, que en mi caso al final fue de 9,5.

–Una nota tan alta tiene que ser fruto de mucho esfuerzo ¿no?

–Es fruto de mucho esfuerzo, pero al final ha tenido su recompensa. A lo largo de toda mi vida académica tenía claro que tenía que alcanzar unas notas altas y siempre he sido disciplinado y me he propuesto superarme para alcanzar la mejor versión de mí mismo y lograr mi sueño.

–¿Ha tenido que renunciar a muchas cosas para conseguir tan buenos resultados en sus estudios?

–Desde pequeño he ido a música, empecé a tocar el violonchelo y después he dado algunas clases de piano. La música, aunque no me considero un virtuoso ni profesional, me ha servido mucho a lo largo de toda mi vida, no solo durante la carrera, como una vía de escape, una forma de relajarme y de disfrutar de otras cosas. Debo también mucho a toda la gente que me ha acompañado, porque este viaje es un esfuerzo individual, pero es muy importante el apoyo, por eso agradezco a mis amigos que nos hayamos apoyado mutuamente y a mi familia que siempre ha estado en momentos difíciles.

–¿Siempre quiso ser médico?

–Bueno, pues a pesar de que mis dos padres son médicos, de pequeño no lo tenía claro. Ha sido un proceso a lo largo de mi vida. Cuando fui tomando conciencia de lo que quería hacer, primero me decanté por la Biología y ya en el instituto opté por Ciencias de la Salud porque era lo que me parecía que era lo que más pegaba con lo que quería hacer en el futuro.

–¿Ahora tiene claro qué especialidad elegirá? ¿Quiere seguir los pasos de sus padres?

–No, mi padre es médico del trabajo y mi madre era inspectora médica. La verdad es que aún estoy barajando diferentes opciones porque es una decisión que marca lo que va a ser tu vida profesional en futuro. Tengo claro que quiero dedicarme a alguna especialidad médico-quirúrgica, que combine el tratamiento médico con el quirúrgico.

–Con su nota podrá acceder a la especialidad y el centro que quiera.

–Afortunadamente, con el número que he obtenido en el MIR puedo elegir la plaza que quiera y en, prácticamente, cualquier lugar. Eso es un alivio.

–¿Cómo se preparó el examen MIR?

–En un principio iba a ir a Oviedo, tenía cogido ya el piso para ir con un grupo de amigos, pero llegó la pandemia y todo el curso presencial se canceló e iba a ser “online”, así que decidí quedarme en casa y preparármelo aquí.

–¿Ha tenido mucha disciplina de estudio?

–Sí, la disciplina que hay que llevar para prepararte este examen es muy dura. Me levantaba por la mañana temprano para estudiar, sacaba algo de tiempo para hacer ejercicio, luego entrenaba preguntas tipo test y a última hora del día veía las clases de la academia. Así día tras día. Luego los sábados hacía un simulacro de examen con condiciones parecidas al examen real y los domingos era el día de descanso, tal y como te recomiendan para tener la mente despejada para la semana siguiente.

–¿Cómo le influyó la pandemia en su preparación?

–Cuando estalló la pandemia yo estaba aún terminando la carrera, afortunadamente tenía pocas asignaturas y no me afectó demasiado. Sí que dediqué más tiempo a ir preparándome el examen antes del curso intensivo. Esto de prepararse el MIR es como un maratón, una carrera de resistencia, y como este año se retrasó el examen, ha sido bastante duro trabajar con tanta intensidad tantos meses.

–¿Le ha ayudado el hecho de no poder salir tanto por el toque de queda y tener limitada la movilidad?

–Por un lado sí, porque me ha ayudado a centrarme en mi quehacer diario, pero he echado de menos el contacto humano diario con otras personas. Yo iba a ir a una academia en la que iba a estar en contacto con otras personas en mi misma situación y al final he vivido estos meses preparándome el MIR con mucha soledad, he estado tan centrado en estudiar que no he tenido mucho tiempo para otras cosas, sí que los domingos he quedado con los amigos para hablar; siempre es de gran ayuda poder hablar con otras personas.

–Decía que aún no se ha decidido pero, ¿se ve en Salamanca o fuera?

–Con el resultado que he tenido creo que tengo oportunidad para poder explorar otras ciudades y me gustaría hacer la residencia en Madrid, aunque soy salmantino y no descarto volver.

–¿Algún hospital en especial?

–Primero tengo que elegir claramente la especialidad, lo que me gusta es Urología y Otorrino, pero no lo tengo aún claro. El hospital dependerá de la información que reciba de las personas con las que contacte. Se trata de encontrar un hospital en el que me sienta a gusto.

–¿Pensó en formarse en el extranjero?

–No, tenía claro que quería hacer la residencia en España porque creo que tenemos un sistema de formación de residentes excelente, de los mejores del mundo, y quiero desarrollarme aquí, aunque no sé dónde me llevará la vida, no descarto alguna estancia en el extranjero para ver cómo se desarrolla la medicina en otros países.