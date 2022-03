El nuevo producto que escasea en Salamanca por la compra compulsiva debido a la invasión

La locura por comprar aceite de girasol se ha extendido también a la harina en Salamanca. El temor a que la guerra de Ucrania acabe con las existencias o que dispare los precios ha provocado que las estanterías de este producto estén completamente vacías, a pesar de que en los últimos días algunos supermercados reponían las existencias a primera hora de la mañana con paquetes de cinco kilos, que son menos comerciales. Dado que tanto Ucrania como Rusia son grandes productoras de grano, los consumidores temen que con la invasión la cosecha se reduzca y no sea suficiente para cubrir la demanda.

En el caso de Mercasalamanca, los mayoristas sostienen que tienen producto para suministrar a las pequeñas tiendas de la provincia, aunque cabe destacar que estos establecimientos no dejaron de tener harina ni siquiera durante la peor época de la cuarentena, cuando se acabaron las existencias debido a que la población comenzó a hornear su propio pan en casa, así como todo tipo de postres.

Mientras tanto sigue roto el stock del aceite de girasol, tras días de compras compulsivas, racionamientos por cliente y colas a primera hora en las puertas de algunos establecimientos para adquirir este artículo. El impulso comprador ha provocado que los precios se disparen también el caso del aceite de oliva, a pesar de los llamamientos a la calma por parte de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL). Juan Roig, Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona, ha entrado esta semana en el debate sobre este tipo de compras para dejar claro que “no hay ni habrá desabastecimiento”. El empresario valenciano fue tajante y afirmó que “problemas de falta de productos no va a haber”. Consideró que tan solo habrá casos puntuales como sucedió en su día con el papel higiénico y ahora con el aceite de girasol y con la harina. Insistió en que “la cadena agroalimentaria española está preparada”, por eso pidió a los clientes que no se alarmen y no hagan acopio. Como ejemplo, detalló que en España se produce el triple de aceite de oliva del que se consume y que, por tanto, el suministro está garantizado. Eso sí, admitió que, como en todas las crisis, habrá determinados actores que especularán con diferentes productos.