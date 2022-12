El nuevo plan para decir adiós a la deficiente y vieja climatización de Virgen de la Vega

El Complejo Asistencial de Salamanca va a atender una demanda histórica y renovará el “obsoleto” sistema de climatización y refrigeración del Hospital Virgen de la Vega, que tantas queja genera, en especial, cuando se registran olas de calor en los meses de verano.

Esta obra forma parte de un Plan de Ahorro Energético que fue presentado este lunes y que se ha marcado el reto de reducir entre un 20% y un 25% el consumo actual en todo el Complejo Asistencial, que integra los edificios del nuevo Hospital Universitario, el Virgen de la Vega, Los Montalvos, el Virgen del Castañar (Béjar) y el Centro de Especialidades (Ciudad Rodrigo).

Los responsables del Complejo no han podido precisar ni a cuánto asciende la factura de la luz del Hospital de Salamanca -porque el traslado está reciente y el precio no está estable-, ni de cuánto dinero se podría ahorrar con estas medidas, aunque en un cálculo en bruto se estima que ese 20-25% de menor consumo energético se podría traducir en no menos de cinco millones de euros todos los años.

El Plan de Ahorro Energético tiene tres ejes de actuación: medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, medidas para hacer que los edificios del Complejo Asistencial sean más eficiente y, por último, medidas de formación para concienciar a los profesionales de la importancia de apagar luces, ordenadores, etc.

Dentro del primer punto -el de reducir el consumo de electricidad y gas-, la dirección del Hospital ha tomado la decisión de renovar los equipos de aire acondicionado del Virgen de la Vega. “Esta medida está pensada, especialmente, para el Virgen Vega. Sabemos que son edificios muy antiguos, pero todavía estaremos unos años en ellos y debemos garantizar que los profesionales trabajen en las mejores condiciones posibl es, así como los usuarios. El edificio Materno-Infantil es una estructura con más de 40 años (47 años, exactamente) y debemos buscar soluciones novedosas que aporten una modificación global”, explicó el gerente del Hospital, Luis Ángel González, que aclaró que esta renovación ya se está avanzando para no ejecutarla en el último momento. “Ya estamos abordando y planificando el verano que viene. No nos pongamos a hacerlo cuando ya viene el calor, sino durante la temporada invernal para estar preparados frente a esas olas de calor que cada vez son más frecuentes”, apuntó.

El viejo sistema de aire acondicionado del Virgen de la Vega ha sido durante años un martirio para los pacientes que se encontraban hospitalizados en las plantas más altas. Con el traslado al nuevo Hospital el problema no ha desaparecido porque ahora es un edificio de consultas y este verano también se registraron quejas de pacientes que se ‘asaba’ en las salas de espera.

El apartado de mejorar la eficiencia energética de los edificios incluye acciones en la envolvente térmica -aislamiento y ventanas- mediante mejora de la que ya hay o renovación por una nueva, cambios en las instalaciones de refrigeración y climatización -como la citada para el Virgen de la Vega-, mejoras en los ascensores y mejoras en la instalación de iluminación. Este punto consiste en apostar por las luces LED de bajo consumo y la instalación de sensores de calor para que la iluminación se apague cuando no se detecte presencia humana al cabo de unos minutos, o programarlas para que se apaguen solas en determinadas horarios.

También se quiere mejorar el equipamiento ofimático para que los ordenadores y máquinas que no se estén usando entren en modo ‘stand by’ y no consuman energía.