El Boletín Oficial del Estado publicaba un suplemento de notificaciones sobre expedientes sancionadores cometidos en el municipio de Salamanca contra la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial. Más de 525 infracciones que no pudieron notificarse a los propietarios de los vehículos, según se indica, en el último domicilio conocido, por lo que no se ha podido notificar dichas infracciones. En dicho documento, el Ayuntamiento requiere a los titulares de los vehículos que en el supuesto de que no fuera el responsable de la infracción en el momento en que los hechos fueron denunciados para que en el plazo de 20 días naturales proceda a identificarse. En caso de incumplir esta obligación se incoará un expediente al titular del vehículo como responsable de una infracción muy grave, con el triple de la cantidad impuesta.

De las más de 500 denuncias, cuatro de ellas llevan implícita una multa de 1.500 euros. Se trata, según informan fuentes de la Policía Local de Salamanca, de propietarios de vehículos ‘cazados’ por alguno de los radares del Ayuntamiento circulando a una velocidad de entre 90 y 100 km/h, en zonas limitadas a 50km/h, que acarrea una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir. Los propietarios de los vehículos, en lugar de proceder a su identificación ante la Policía Local, omiten esta acción, por lo que al ser infracciones muy graves, el Ayuntamiento triplica la cuantía de la infracción administrativa, es decir, 1.500 euros.

Todo ello para evitar la pérdida de seis puntos en el carné de conducir. Una práctica relativamente común, según explican fuentes de la Policía Local de Salamanca, pese a que esta infracción ya no contempla la reducción al 50% por pronto pago. Todo ello como consecuencia de que los conductores han perdido ya algunos puntos de su permiso de conducción o porque estos puntos son necesarios por su trabajo como transportistas o chóferes.