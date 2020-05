El nuevo mandamiento de la Iglesia en Salamanca: No desinfectarás las obras de arte

El director del servicio de Patrimonio Artístico de la Diócesis, Tomás Gil, aclara que hay que evitar echar ningún tipo de desinfectante a las obras de arte, tal y como recomienda Patrimonio. “En caso de que pudiera estar contaminado, hay que retirarlo, y, si no se puede, que impere el sentido común poniendo una barrera con bancos o una valla para que no se acerque la gente”, explica el responsable, que aconseja retirar las imágenes de devoción para evitar que se besen y toquen.

Con las puertas de las iglesias cerradas a cal y canto, se acerca la fecha de abrir. Aunque no será el 11 de mayo para toda la provincia de Salamanca, ya habrá iglesias incluidas dentro de las áreas de salud desconfinadas por parte de la Junta que podrán abrir sus templos a partir del lunes. Para prevenir acciones particulares que pudiesen derivar en daños irreversibles entre el patrimonio, la Diócesis de Salamanca ha distribuido entre sus sacerdotes las recomendaciones de la Dirección General de Patrimonio de la Junta donde se advierte de que hay que ser extremadamente cuidadoso con el arte sacro. Es decir, que se convierta en un mandamiento: “No desinfectaras obras de arte”.

“Es nuestra obligación que los cuidemos y no los dañemos por imprudencias”, pide Tomás Gil

Gil aclara que, aunque las medidas son de sentido común, es muy importante recordarlas para evitar que sucedan imprudencias y saltar a la fama como el “Ecce Homo” de Borja. “Es nuestra obligación que los cuidemos y no los dañemos por imprudencias, o por alguien que dice que sabe sin estar cualificado ni tener preparación, de esas experiencias negativas seguro que ya hemos aprendido mucho”.

Inspecciones periódicas a los templos

La mejor medida que recomienda Patrimonio es el aislamiento de los edificios de interés histórico o artístico. Las medidas de confinamiento social han propiciado que la mayoría de estos edificios permanezcan cerrados, de esta manera la posible contaminación desaparecerá en unos días. La seguridad del Patrimonio Cultural es importante contra el expolio y el vandalismo. La Junta pide verificar las medidas de seguridad de los mismos –si las hubiese- o encargar a alguien, con las debidas medidas de protección (mascarilla y guantes) realice inspecciones periódicas. En caso de detectar algo anómalo piden que se ponga en conocimiento de la autoridad competente. Solicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que incluyan el edificio en sus rondas, las circunstancias son extremas y es necesario también atender a la seguridad del patrimonio ante aquellos que pudieran aprovechar la situación para robos, expolios o vandalismo.

Nunca rociar paredes con lejía

Nunca rociar paredes exteriores e interiores con soluciones cloradas a base de lejía o con los productos mencionados, ni vaporizar o nebulizar estas soluciones o sus homólogos comerciales en el espacio interior, dañará todas las superficies y los objetos que se encuentren dentro del área. La repetición de aplicaciones agravaría el problema

Tratamiento de suelos

Los suelos modernos de baldosas o mármoles pueden limpiarse primero con agua y jabón e incluso agua y lejía sin superar el 0’5% que recomiendan las autoridades sanitarias, sin aumentar la concentración, ya que no se gana efectividad y se aumentan otro tipo de problemas. Evitar el contacto con paredes y otro tipo de superficies. En pavimentos antiguos y/o de madera, se verán afectados por la lejía; frente a eso utilizar jabón neutro, la mayoría de jabones ecológicos de limpieza que podemos encontrar en los comercios para estos usos lo son (evitar lavavajillas y fregasuelos convencionales), el jabón es un buen agente desinfectante para el Covid-19 dadas las características de este agente patógeno, por eso se está haciendo insistencia en el lavado de manos con jabón.

Tratamiento sobre las obras de arte

En el caso de que haya sospechas de que el objeto pueda estar contaminado, Patrimonio recomienda retirarlo a zonas no accesibles durante el tiempo recomendado de 14 días. En el caso de que no sea posible por su peso o volumen, por ejemplo un Cristo de grandes dimensiones, Patrimonio recomienda colocar barreras físicas para evitar que se acerque la gente. En todo caso, se recomienda que nunca se desinfecte una obra de arte o un artículo valioso. Hay que tener en cuenta que las soluciones recomendadas de alcohol etílico, etanol y lejía son muy perjudiciales y peligrosas para los materiales que componen el patrimonio cultural: Piedra, ladrillo, cerámica, metales, vidrios, madera, pinturas y policromías, papel, pergaminos, textiles, etc.