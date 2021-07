El nuevo DNI es una realidad en Salamanca

La comisaría de Salamanca ha comenzado en la jornada de hoy, desde de las 10:00 horas, a expedir el nuevo DNI 4.0. El nuevo documento de identidad está encuadrado en el marco de la Unión Europea por la exigencia de reforzar la seguridad de los documentos expedidos a ciudadanos. Además, va en la línea del proyecto Identidad Digital Europea, una especie de “monedero digital” cuyo objetivo es unificar todos los documentos personales en una sola aplicación.

Está previsto que este proyecto empiece a ver la luz a partir de octubre de 2022. Esta cartera permitiría a los usuarios iniciar sesión en lugares gubernamentales, pagar facturas y registrarse a distintos servicios usando una única identificación.

Aunque este nuevo DNI europeo cuenta con la novedad en España de que las fotografías se harán in situ y se podrán pagar las tasas mediante TPV, catalogado como DNI EXPRESS desde la Comisaría Provincial aclaran que aquí todavía no se aplica. Esto se debe a que se ha establecido un plan progresivo de distribución terrritorial de los nuevos soportes que a Salamanca todavía no ha llegado pero que, “se irán recibiendo paulatinamente para llevarlo a efecto” y cuando esto sea posible, se comunicará desde la propia comisaría.