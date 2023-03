El ‘negocio’ de las citas en la Seguridad Social: hasta 25€ por lograrla

“¿En qué localidad sería?”. “En Salamanca”. “Vale, lo puedo intentar. Me envías por whatsapp los datos que necesito para solicitar la cita en la Seguridad Social. Me das una semana para conseguirla y te llamo en cuanto la tenga. Una vez confirmada, me haces un bizum . No cobro por adelantado. Si no lo consigo, yo te aviso. Últimamente es muy difícil, pero si le echas ganas y estás todo el rato intentándolo al final se logra”.

“Nosotros ayudamos a sacar la cita para la Seguridad Social pero también tramitamos todas las pensiones y prestaciones que se pueden hacer desde la plataforma. Hay que tener una clave PIN o la firma digital y nosotros le ayudamos. Pero si quiere una cita personalizada en el INSS se podemos mirar también. Me pasas el nombre completo, DNI y el código postal. Si me dices una oficina en concreto, a veces es difícil. Son 20 euros y se paga a través del bizum o por la cuenta bancaria. Eso es indiferente”, explica otra persona que publicita en internet este servicio. “Nosotros lo miramos como cualquier persona. Yo no soy de los que tienen un robot para solicitar la cita. Es algo que podrías hacer tú también, pero hay mucha gente que no tiene tiempo o medios”, añade.

En el colapso del sistema de cita previa, pero también en las dificultades que muchos ciudadanos tienen para solicitarla a través de internet, hay quienes han visto un negocio. A las puertas de las oficinas de la Seguridad Social de Salamanca, un ciudadano explicaba ayer que él le pidió a su hijo el favor de conectarse a la web del INSS a la medianoche para cogerle una cita ya que, en el momento en que se habilitan nuevas, estas vuelan.

“¿Qué jubilado no puede madrugar para hacerlo o alguien a quien pedirle que le haga el favor de solicitarla?”, preguntaba. Según demuestra el hecho de que el servicio se esté comercializando, no todo el mundo tiene esas posibilidades ni sabe cómo hacerlo, ya que, si no, no sería tantas las personas que se ofrecen a hacerlo a cambio de dinero.