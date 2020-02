El motivo por el que Salamanca tendrá menos turistas este carnaval

El puente escolar que se avecina con motivo del carnaval, que en Salamanca empieza el sábado y acaba el próximo miércoles, va a dejar menos turistas en la ciudad de lo que podría imaginarse. El diferente calendario educativo de comunidades clave desde el punto de vista turístico para la ciudad, como Madrid, Andalucía y País Vasco, en los que el lunes y martes de carnaval no serán festivos, implicará que lleguen menos visitantes, situación que refleja el número actual de reservas para el próximo fin de semana.

El día de más reservas es el sábado, pero el domingo y el lunes se nota muy poco el efecto de la fiesta popular

El principal condicionante para los hoteles ha sido la diferente política educativa que han seguido con el carnaval las regiones. Mientras que la Junta ha apostado por dar descanso a los niños en las fechas tradicionales, lunes y martes, y añadir un día más de lo habitual, el del miércoles conocido como el de Ceniza, otras comunidades han cambiado. Madrid, por ejemplo, ha preferido desplazar esos días no festivos al viernes 28 de febrero y al lunes 2 de marzo. Andalucía, por su parte, ha aprovechado para juntar varios días festivos, por lo que en algunas provincias no hay clases desde el miércoles 26 de febrero al domingo 1 de marzo. El País Vasco, otro mercado emisor importante para Salamanca, ha preferido ubicar las jornadas no lectivas en otros meses.

La situación ha provocado que la mayoría de hoteles de la ciudad esperen la llegada de más clientes para el fin de semana posterior al de carnaval. Algunos establecimientos, de hecho, ya tienen reservadas cerca del 80% de sus habitaciones para el viernes, porcentaje que aumenta a más del 90% para el sábado.