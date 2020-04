El monumental ‘zasca’ de un cardiólogo salmantino al socialista Odón Elorza

Hoy he cobrado mi nómina de 1150€ de residente de 5º años de cardiología (12 años estudiando medicina y especialidad), por el camino me he cogido un COVID y una neumonía bilateral. Y todavía lo llamáis ética, puta verguenza. 1900€ de dietas. @laSextaTV @EspejoPublico pic.twitter.com/4Cialg2uS1