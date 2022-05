“El modo de vida prima sobre la genética para llegar a los 70 años en buen estado”

La reputada bióloga molecular María Blasco fue la encargada de cerrar esta semana en Salamanca el foro sobre envejecimiento “Age Open Science” organizado por la Fundación General. Directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha centrado su investigación en unas estructuras de las células que dan lugar al cáncer, los telómero y su papel en el cáncer y el envejecimiento.

¿Qué relación tienen cáncer y envejecimiento?

El cáncer es una enfermedad consecuencia del envejecimiento, conforme nuestras células envejecen van acumulando daño y ese daño puede dar lugar a enfermedades degenerativas, que serían enfermedades como la fibrosis pulmonar, el infarto cardiaco o las enfermedades neurodegenerativas, o puede dar lugar al cáncer en cuyo caso son células dañadas, pero que han conseguido sobrevivir gracias a que mantienen unas estructuras en sus cromosomas que se llaman telómeros. Esto les permite tener una vida indefinida y ser básicamente inmortales, por eso el cáncer puede seguir creciendo aunque esté formado por células dañadas.

Parece que en los últimos años se ha avanzado mucho en el diagnóstico y tratamiento del cáncer ¿no?

Por supuesto, hay cada vez más maneras de contraatacar el cáncer, estamos viendo desde hace tiempo tratamientos personalizados y, por ejemplo, el cáncer de pulmón se trata de una manera diferente según las alteraciones, los oncogenes que tienen activados, y lo mismo para melanoma y cáncer de mama, y eso va a ir sofisticándose cada vez más, conforme conozcamos más sobre el origen del cáncer.

El cáncer es una lotería, desde el CNIO hicieron una campaña con este mensaje, ¿pero también tiene mucho que ver cómo vivimos?

Sí, los hábitos de vida contribuyen a nuestro estado de salud. Quizás para llegar a los 70 años en buen estado de salud tenga más importancia el modo de vida que la genética que podamos tener, que nos haga más o menos susceptibles a tener un cáncer.

¿La pandemia ha retrasado el diagnóstico del cáncer, un paso atrás?

Yo no trabajo en un centro hospitalario, en el mundo de la investigación no ha tenido un impacto negativo porque, aunque hubo un parón importante, como el CNIO es un centro donde hay que mantener una serie de actividades, lo hemos mantenido. Así que no notamos un impacto fuerte. En financiación hemos tenido incluso más y las publicaciones han seguido. Además, hay muchos grupos que estamos trabajando en cosas de covid, que también ha sido un estimulo para obtener más dinero y, sobre todo, para investigar sobre la enfermedad tan interesante que es la covid-19, que no es solo la infección por el virus, sino una serie de secuelas que son muy interesantes.